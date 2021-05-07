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07.05.2021 21:30
Рубрика: В мире

В Южной Каролине узаконили расстрел смертников вместо инъекции

Текст: Максим Макарычев

Законодатели Южной Каролины приняли закон, разрешающий казнить приговоренных к смертной казни через расстрел в отсутствие смертельных инъекционных наркотиков. После подписания закона это будет уже четвертый штат в стране, предлагающий этот вариант в качестве метода смертной казни. Противники такого решения критиковали новую меру как "средневековую", но ее сторонники говорят, что она направлена на "отмщение жертв".

Фото: AP Photo/Steve Helber
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В этом южном американском штате казни не проводились с 2011 года. Закон, принятый палатой представителей Южной Каролины, как пояснили его авторы, во многом направлен на преодоление трудностей, с которыми сталкиваются штаты при закупке лекарств для введения препарата со смертельной инъекцией. Теперь документ будет передан в сенат Южной Каролины для окончательного голосования, прежде чем направиться к губернатору-республиканцу Генри Макмастеру, который пообещал подписать законопроект, как только он попадет на его стол.

В настоящее время в штате содержится 37 приговоренных к смертной казни. Законопроект еще может быть обжалован в суде. Сейчас Южная Каролина предлагает заключенным, приговоренным к смертной казни, выбрать вариант смертельной инъекции или умерщвления на электрическом стуле. По закону штата, заключенных нельзя заставить умереть способом, который они не выбрали. 37 смертников с 1995 года, когда инъекция была впервые опробована, кроме трех уже казненных осужденных, выбрали первое - комбинацию из трех препаратов, которая усыпляет заключенных, вызывает паралич и затем останавливает сердце. Но эти лекарства стало труднее достать, поскольку производители и дистрибьюторы не хотят, чтобы их продукция использовалась для применения смертной казни.

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