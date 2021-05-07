В Минске вручены государственные награды

Основа белорусской государственности, успешного развития страны и процветания народа, заявил Александра Лукашенко, - "неустанный созидательный труд на благо общества". На этом президент акцентировал внимание при вручении 7 мая во Дворце Независимости государственных наград представителям различных сфер деятельности, передает пресс-служба главы государства.

Церемония чествования лучших тружеников страны, по словам Лукашенко, наполняется особым смыслом, потому что фронтовой подвиг советских солдат был бы невозможен без титанического труда в тылу и особенно - после войны. "Накануне Дня Победы еще раз скажу: честь и хвала всем ветеранам войны и труда! Низкий поклон им за фронтовой и трудовой подвиги".

Президент напомнил, как после войны западная пресса предрекала стране не менее четверти века на ее полное восстановление. "Но старшее поколение отстроило города и села краше прежнего буквально за две пятилетки. Возвели, в том числе фабрики и заводы, трудовые коллективы которых вы представляете, и которыми гордится Беларусь, - БЕЛАЗ, МТЗ, Минский моторный завод, восстановили "Гомсельмаш". Да, это уже мы с вами их модернизировали, обновили оборудование и внедрили новые технологии, но основы и традиции заложили наши отцы и деды, создали целые школы, которые не могут сегодня повторить другие страны", - обратил внимание белорусский лидер.

Он привел некоторые аналогии между событиями военного времени и теми вызовами, с которыми столкнулась Беларусь в последнее время. "На фоне мировой ковидной пандемии в наше общество пытались внедрить еще один вирус - вирус саморазрушения. Но подавляющее большинство белорусов понимает, наследниками какого героического поколения являются. И забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто и никогда не сможет", - убежден Лукашенко.

Он поблагодарил руководителей трудовых коллективов за то, что они быстро разобрались, в какую пропасть деструктивные силы хотели столкнуть страну. "Выводы мы сделали. Главной опорой государства был и всегда будет человек труда: рабочий, аграрий, инженер, конструктор, управленец. Каждый, кто занят в реальном секторе экономики", - сказал белорусский лидер.

"Сегодня государственных наград удостоены промышленники, строители, транспортники, труженики села, инженеры, педагоги, деятели культуры. А также целая группа доблестных офицеров Комитета государственной безопасности, которые делают все, чтобы наши граждане могли спокойно жить, работать и растить детей под мирным небом", - продолжил президент. По его словам, люди в погонах в последнее время смогли доказать, что они не зря едят свой хлеб. "Да, было тихо, спокойно четверть века. Потом нас решили попробовать на зуб. И впереди пошли люди в погонах, что естественно, - сказал Лукашенко. - И должен сказать, что они оказались на высоте".

Глава государства поздравил участников церемонии с заслуженными наградами и пожелал им здоровья, мира, добра и новых достижений на благо Отечества. "Пусть торжественная атмосфера, которая царит в этом зале, вдохновит вас на новые свершения, а ваши успехи будут примером для других. Прежде всего для энергичной, творческой, амбициозной молодежи", - резюмировал президент.