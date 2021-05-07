В праздники силовые структуры ЛНР перешли на усиленный режим работы

Силовые структуры Луганской народной республики перешли в мае на усиленный режим работы. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, диверсионная опасность со стороны вооруженных сил Украины существует, также регулярно звучат угрозы в адрес ЛНР. Поэтому в преддверии майских праздников была активизирована работа правоохранительных органов, военнослужащих и народной милиции "по выявлению и недопущению проникновения на территорию республики диверсионных, террористических групп", - цитирует РИА Новости Пасечника.

Также глава ЛНР заявил о том, что с февраля в пять раз увеличилось количество обстрелов со стороны Украины. Пасечник охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения как "стабильно напряженную".