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07.05.2021 11:39
Рубрика: В мире

В рамках учений США высадят десант в Эстонии

Текст: Юрий Когалов
Фото: Алексей Олисько/ РИА Новости Фото: Алексей Олисько/ РИА Новости
Фото: Алексей Олисько/ РИА Новости

Вооруженные силы США в рамках учений Swift Response высадят в ночь на субботу в Эстонии воздушный десант. Как проинформировали в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии, планируется сбросить несколько сотен американских военнослужащих. Десантирование будет проходить в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной.

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Помимо солдат также будет сброшена с воздуха боевая техника и снаряжение. Американским военнослужащим предписано взять "штурмом" аэродром в Нурмсе. При этом симуляция заявлена натовскими штабистами как "оборонительная" операция "по защите Эстонии".

Затем американские войска на вертолетах будут переброшены из Нурмсе на Центральный полигон, где будет отработана стрельба из реактивных систем залпового огня MLRS.

Учения продолжатся до 14 мая. В них примут участие 2,5 тысячи военных из Эстонии, США и Великобритании, а также более 20 самолетов и 25 вертолетов.

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