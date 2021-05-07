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07.05.2021 17:39
Рубрика: В мире

В Швейцарии отмечено 76 смертельных случаев после вакцинации от COVID-19

Текст: Юрий Когалов

Вакцинация от коронавируса привела как минимум к 76 летальным исходам в Швейцарии. Об этом говорится в отчете агентства по терапевтической продукции Swissmedic.

Фото: iStock
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По его данным, власти получили 1953 сообщения о предполагаемых побочных реакциях на препараты от COVID-19. В 76 случаях люди, которым была сделана прививка, вскоре после этого скончались. Агентство отмечает, что их средний возраст в среднем составлял 82 года, и большинство из умерших имели также ряд серьезных заболеваний. Именно их обострение и привело к смерти, отмечает регулятор.

По словам экспертов, в настоящее время в мире нет доказательств того, что использование вакцин компании Moderna и консорциума BioNTech-Pfizer (именно они применяются в Швейцарии) связано с повышенным уровнем смертности.

В Швейцарии и соседнем княжестве Лихтенштейн, данные по которому также включены в статистку, с начала пандемии зарегистрировано почти 670 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 10 тысяч человек скончались.

В мире Европа Швейцария Вакцинация от коронавируса

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