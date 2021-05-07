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Рубрика: В мире

В США жертвами COVID-19 могли стать более 900 тысяч человек

Текст: Максим Макарычев
Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

По данным нового исследования американских экспертов, число людей, умерших от COVID-19 в США, может превышать 900 тысяч, что на 57% больше официальных данных. При этом авторы исследования считают, что во всем мире число умерших от COVID-19 может достигать семи миллионов, что более чем вдвое превышает нынешние данные - 3,24 миллиона.

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Анализ был проведен исследователями из Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета (UW), которые изучили избыточную смертность с марта 2020 года по третье мая 2021 года, сравнив ее с тем, что можно было бы ожидать в типичный непандемический год, а затем скорректировали эти цифры с учетом нескольких других факторов, связанных с пандемией. Учитывались только смерти, "вызванные непосредственно вирусом SARS-CoV-2".

Исследователи также подсчитали "драматическое", по их словам, занижение показателей летальных исходов в таких странах, как Индия и Мексика. В некоторых странах "объективная оценка" числа погибших, отметили исследователи, более чем в 10 раз превышает указанные общие показатели, сообщает National Public Radio.

"Анализ показывает, насколько сложно было во время пандемии точно отслеживать смертность и фактическую передачу COVID. Сосредоточив внимание на общем уровне смертности от COVID-19, я думаю, мы выявим, насколько сильнее воздействие коронавируса уже было и может быть в будущем", - заявил доктор Кристофер Мюррей, возглавляющий Институт показателей и оценки здоровья.

Фото: Mayank Makhija/NurPhoto via Getty Images
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Группа ученых рассчитала избыточную смертность на основе данных из различных источников, включая официальную статистику смертности из разных стран. Затем были изучены другие факторы смертности, на которые повлияла пандемия. Например, некоторые из дополнительных смертей были вызваны увеличением передозировок опиоидов или запоздалым оказанием медицинской помощи. С другой стороны, резкое сокращение случаев гриппа прошлой зимой и умеренное снижение смертности от травм привели к снижению летальных исходов в этих категориях по сравнению с предыдущими годами.

Исследователи из UW в конечном итоге пришли к выводу, что дополнительные смертельные случаи, не вызванные непосредственно COVID-19, были эффективно компенсированы другим снижением показателей смертности, что позволило им связать все чистые избыточные смерти с коронавирусом. "Когда мы сложили все это вместе, то пришли к выводу, что лучший способ, наиболее точная оценка истинной смерти от COVID - это по-прежнему избыточная смертность, потому что некоторые из этих факторов являются положительными, другие факторы - отрицательными", - заключил Мюррей.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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