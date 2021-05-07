В Турции задержали восемь террористов ИГ

Силы безопасности Турции задержали восемь человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как сообщает агентство Anadolu, операция была проведена в Стамбуле.

По данным источника агентства, рейды прошли по 15 адресам в 10 районах города.

Подозреваемые в причастности к ИГ помещены под стражу, расследование продолжается.

В 2013 году Турция стала одной из первых стран, объявивших ИГ террористической группировкой. За эти годы республика подверглась двум десяткам атак со стороны исламистов. В ответ власти Турции начали активно проводить антитеррористические операции.