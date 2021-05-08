Белый дом вычеркнул из стенограммы заявление о вступлении Украины в НАТО

Белый дом внес изменения в официальную стенограмму в заявление по вопросу о вступлении Украины в НАТО, сообщает телеканал Fox News.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что двери организации открыты для тех, кто выполнит все обязательства, комментируя возможность присоединения Киева к альянсу. Однако СМИ заметили, что официальная стенограмма отредактирована.

В ходе визита в Киев 6 мая госсекретарь Энтони Блинкен указал, что США изучают возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности, но никакой конкретики не привел.