Доктор Мясников назвал характерный для мужчин признак рака

На наличие онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта может указывать железодефицитная анемия у мужчин.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и ведущий Александр Мясников. Он, в частности, отметил, что у женщин пониженный уровень гемоглобина в крови может быть вызван естественными физиологическими причинами в результате регулярных кровопотерь. А у мужчин железодефицитная анемия может означать кровопотерю из желудочно-кишечного тракта и являться симптомом язвы или онкологического заболевания. Поэтому представителям сильного пола не следует откладывать визит к врачу.

Эксперт призывает при снижении гемоглобина пройти гастроскопию и колоноскопию, чтобы не пропустить рак, полип или язву.

Мясников добавляет, что анемия представляет опасность и для женщин, но тут речь идет о разном уровне настороженности. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.