Евросоюз внес залог за организатора антироссийской акции в Грузии

Евросоюз заплатил залог в размере порядка 11 тысяч долларов за освобождение оппозиционного деятеля Ники Мелия, который обвиняется в организации антироссийских акций из-за визита в Тбилиси депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

В 2019 году Мелию обвиняли в организации штурма парламента, где на форуме православия выступал Гаврилов. Суд освободил Мелию под залог с условием ношения электронного браслета. Однако оппозиционер демонстративно снял девайс. Тогда зачинщику беспорядков назначили новый залог, но он отказался его выплачивать. В феврале этого года парламент лишил Мелию депутатской неприкосновенности, а суд постановил арестовать его, передает РИА Новости.

В представительстве ЕС в Грузии мотивировали внесения залога достижением соглашения между политическими партиями, достигнутого при посредничестве Брюсселя. Это решение направлено на прекращение политического кризиса и обеспечения евроатлантического будущего страны, отметили европейские дипломаты.