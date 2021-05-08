Гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко: АПЛ "Казань" - опасный охотник

Многоцелевая АПЛ "Казань", которую 7 мая передали в состав ВМФ, стала первым подводным крейсером проекта 885 "Ясень-М" и 134-м боевым кораблем, построенным на "Севмаше". Об этом сообщил генеральный директор верфи Михаил Будниченко на церемонии подъема Андреевского флага. И тогда же ответил на несколько вопросов специально для "Российской газеты".

Вместе с поздравлениями всем, кто принимал участие в создании нового корабля, возникает вопрос: что испытывает руководитель большего коллектива, когда работа сделана, испытания завершены, и "Казань" уже "на выданье"? Какие у вас ощущения, Михаил Анатольевич?

Михаил Будниченко: Их целая гамма. Прежде всего - грандиозные впечатления от самого корабля. И, конечно, чувство гордости за людей. За коллег из "Малахита", за корабелов "Севмаша", за тех, кто работает на других предприятиях нашей страны и вместе с нами строит подводные атомоходы.

"Казань" заложили в 2009-м, и почти восемь лет работы велись на стапеле. С какими трудностями пришлось столкнуться в тот период?

Михаил Будниченко: Напомню, что атомный подводный крейсер "Казань" - головная АПЛ серии "Ясень-М". Это наукоемкий и технически более сложный корабль, чем подлодки третьего поколения и даже ракетоносец базового проекта "Ясень" - уже переданный флоту крейсер "Северодвинск". Основные сложности, которые возникали, были связаны именно с этими причинами.

А вместе с нами в строительстве АПЛ задействована огромная кооперация предприятий-контрагентов. Это более сотни организаций со всей страны. С момента закладки АПЛ прошла все этапы строительства: стапельный период, вывод из эллинга и спуск на воду в 2017 году, швартовные, заводские ходовые и государственные испытания.

А как складывалось взаимодействие с проектантом - конструкторским бюро "Малахит"?

Михаил Будниченко: С коллегами из бюро "Малахит" у нас давно сложились деловые и дружеские отношения. По проектам этого КБ на "Севмаше" построено 26 атомных подводных лодок, среди которых первая отечественная АПЛ, самая скоростная атомная подлодка, первая ПЛ с баллистическими ракетами.

А за время строительства "Казани" сформировалась отличная команда конструкторов и производственников, возникающие вопросы решались оперативно. Сейчас на предприятии складывается новый институт ответственных сдатчиков. Это молодые амбициозные ребята, которые стремятся к максимальному результату, опираясь на опыт своих предшественников.

Есть ли на кораблях четвертого поколения авторские разработки специалистов "Севмаша"?

Михаил Будниченко: Для начала я бы сказал чуть по-другому: в процессе строительства корабля работниками "Севмаша" вносятся различные рационализаторские предложения. Но есть и наши авторские разработок на современных АПЛ. Например, травмобезопасная мебель, которой оборудуется жилая зона на подводных лодках. Это инновация от специалистов заводского проектно-конструкторского бюро и нашего деревообрабатывающего производства. В дизайне учтены требования не только по безопасности, но и по цветовой гамме - она сбалансирована, не раздражает взгляд яркими цветами. А тот уникальный материал, из которого сделана мебель, прошел все виды испытаний. Он не горит, что особенно важно для АПЛ.

Еще одна разработка наших специалистов и бренд "Севмаша" в судостроительной отрасли - опорные и опорно-упорные подшипники для валопроводов подводных крейсеров. При их изготовлении применяются новые материалы, которые позволяют двигательному комплексу работать на больших оборотах в агрессивных условиях морской среды. Изделия имеют длительный срок службы. В прошлом году они стали победителями конкурса "100 лучших товаров России".

Глава "Малахита" Владимир Дорофеев и гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко: передача флоту нового корабля – общий праздник КБ и верфи. Фото: ОСК

В самом начале вы отметили, что АПЛ "Казань" - корабль не просто четвертого поколения, а уже модернизированный, усовершенствованный вариант базового проекта 885 "Ясень". Что отличает "Ясень-М" от предшественника?

Михаил Будниченко: Как я уже говорил, в этот проект внедрен ряд совершенно новых перспективных решений. К примеру, использование шумопоглощающего резинового покрытия. Оно изготовлено из нового состава, что снижает уровень подводной заметности, а значит - и вероятность обнаружения противником.

АПЛ "Казань" - опасный охотник, способный выполнять различные боевые задачи. А подводные крейсеры проекта "Ясень-М" в целом - это корабли, за которыми дальнейшее развитие подводного флота. Они имеют совершенно новые качества: улучшены их тактико-технические характеристики, реализованы новые разработки в оптимизации физических полей, систем управления оружием, маневренных свойств. Это корабли двадцать первого века. После вхождения в состав Военно-морского флота они станут самыми неуловимыми и опасными атомными подводными лодками. При этом ВМФ России будет располагать не одним, а целой серией таких кораблей.

А как обстоят дела с созданием этой серии? И серии стратегических ракетоносцев "Борей-А"?

Михаил Будниченко: У нашего завода большая перспектива, ясна загрузка до 2030 года. Будем продолжать строительство этих двух группировок АПЛ - проектов "Ясень-М" и "Борей-А". Что касается серии многоцелевых крейсеров, то строительство восьми АПЛ этого проекта идет согласно утвержденным графикам Министерства обороны. К примеру, атомный подводный крейсер "Новосибирск" - первый серийный корабль - был выведен из эллинга в конце 2019 года и сейчас проходит швартовные испытания. В июле прошлого года на стапеле Севмаша заложены еще два - "Владивосток" и "Воронеж", за церемонией в ходе видеоконференции наблюдал президент России Владимир Путин…

От редакции

Как ожидается, в ближайшее время будет названа дата закладки на "Севмаше" еще двух серийных ракетоносцев проекта "Борей-А". Их возможные имена-названия: "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин".