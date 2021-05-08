Как в России граждане стали зарабатывать на участии в IPO

Все больше российских розничных инвесторов участвуют в первичных размещениях акций компаний (IPO), тогда как еще пару лет назад этот рынок почти полностью принадлежал крупным фондам.

Однако IPO - один из самых рискованных инструментов на фондовом рынке, и Банк России рассчитывает ограничить доступ к нему неподготовленных граждан.

IPO активизировались по всему миру на фоне мягкой денежно-кредитной политики центральных банков. Россия не исключение - после долгого перерыва на Московской бирже в 2020 году разместились "Совкомфлот", ГК "Самолет" и OZON, в этом году - Fix Price и Segezha Group. Оживление рынка капитала совпало с неожиданным бумом частных инвестиций (брокерские счета имеют уже более 11,5 млн россиян).

"Роль частных инвесторов как на фондовом рынке, так и в публичных размещениях значительно выросла в последнее время, их доля в торгах акциями составляет около 40%", - говорит директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. В отдельных размещениях, по словам их организаторов, доля розничных инвесторов составляла около 10%, отмечает она.

"Мы видим увеличивающийся спрос со стороны частных инвесторов на участие в новых размещениях акций как российских, так и иностранных компаний, - говорит главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. - Это является следствием масштабного притока новых инвесторов на рынок в последние два года. Мы получили десятки тысяч клиентских заявок в ходе последних размещений, которые поступали через мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции". По словам Потапова, доля клиентов, участвующих в IPO, относительно не высока - около 5-7%. "IPO остается в большей степени нишевым продуктом, - отмечает он. - Инвесторы с консервативным риск-профилем, как правило, не участвуют в них".

Об устойчивом росте спроса на участие в IPO (с неким временным лагом относительно роста числа активных инвесторов в целом) сообщили также в пресс-службе Тинькофф Инвестиций.

"Если взглянуть на рынок первичных размещений в мире, то большинство акций значительно растут с первого дня обращения на рынке, - говорит начальник отдела "Интернет-брокер на международных рынках" "БКС Мир инвестиций" Александр Цукерман. - Естественно, это вызывает интерес у частных инвесторов и в России. Можно уверенно сказать, что спрос увеличивается". По его словам, доля клиентов, участвующих в IPO, пока незначительна, но общий объем средств, которые они хотят инвестировать в IPO, растет.

В ближайшее время ожидается выход на биржу еще нескольких российских компаний. В Московской бирже ожидают рост числа сделок IPO в этом году, но количество сделок напрямую зависит от конъюнктуры рынка. У ВТБ (лидера по объему организованных IPO в России) около 10 сделок на рынках акционерного капитала в активной разработке. "Рынок сейчас очень активен, и мы полагаем, что этот тренд продолжится, - сообщили в пресс-службе ВТБ. - Спрос на качественные российские активы по-прежнему высок как со стороны иностранных, так и локальных инвесторов. Мы не исключаем ситуации, что с точки зрения общего объема привлеченных средств на рынках акционерного капитала этот год может стать еще более успешным, чем прошлый, который был рекордным за последние несколько лет и позволил привлечь российским компаниям около 8,7 млрд долларов на рынке акционерного финансирования".

Сейчас в России нет специальных ограничений на приобретение акций при IPO или SPO (вторичное размещение, при котором растет доля акций в свободном обращении), но для прямого инвестирования в IPO зарубежных компаний через российского брокера потребуется получить статус квалифицированного инвестора, что доступно немногим. Возможность участия в IPO российских компаний также будет ограничено: как напомнили в Банке России, в закон о защите розничного инвестора предполагается внести изменения, согласно которым неквалифицированным инвесторам будут предлагаться только акции из котировальных списков (они классифицируют эмитентов с точки зрения инвестиционного качества, есть и некотировальная часть списка).

Пока непонятно, останется ли у неквалифицированных инвесторов возможность вложиться в IPO любой компании не напрямую, а через фонды первичных размещений.

"Основные плюсы фондов - относительно низкий порог входа, диверсификация активов, что снижает риск потери средств, отсутствие необходимости отслеживать новые IPO, возможность купить и продать паи в любой момент, - говорит аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. - Однако перед покупкой паев инвестор должен внимательно изучить правила управления. Условия покупки бумаг эмитентов, выходящих на IPO, могут сильно отличаться. Например, некоторые фонды приобретают акции новых компаний лишь через несколько дней после размещения, что снижает итоговую доходность".