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08.05.2021 20:23
Рубрика: В мире

Не менее 40 человек погибли в результате взрыва в школе на западе Кабула

Текст: Максим Макарычев

По меньшей мере 40 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва бомбы в школе на западе Кабула, где проживают преимущественно шииты. В результате теракта в афганской столице пострадали в основном школьницы, выходившие из учебного заведения.

Фото: GHULAMULLAH HABIBI/EPA
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По словам местных жителей, они услышали несколько взрывов, когда девочки выходили с уроков в школе Сайед-уль-Шухада в афганской столице, чтобы вернуться домой и прервать свой пост в Рамадан. Теракт в субботу произошел в объединенной средней школе для девочек и мальчиков, которые учатся в три смены, вторая из которых предназначена для девочек, сообщила Reuters пресс-секретарь министерства образования Наджиба Ариан. Миссия ООН выразила свое "глубокое отвращение", а миссия ЕС в Афганистане осудила взрыв бомбы в школе как "презренный террористический акт".

Ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в совершении теракта "Талибан" (группировка запрещена в РФ - Прим. ред.), заявив, что талибы "усиливают свою незаконную войну и насилие". В "Талибан" сообщили, что не совершали взрыв, и, в свою очередь, обвинили в теракте запрещенную в РФ группировку Исламское государство. С тех пор как несколько лет назад "ИГ" начала действовать в Афганистане, в последние годы она неоднократно нападала на мирных жителей афганского шиитского меньшинства в школах, спортзалах и других местах, не связанных с военными силами.

В прошлом году в результате нападения на родильный дом в том же районе Дашт-э-Барчи, что и школа, погибли младенцы, роженицы и женщины, находившиеся в реанимации после тяжелых родов. Об ответственности за теракт не заявила ни одна группировка, хотя Соединенные Штаты обвинили в его совершении боевиков "ИГ", уточняет Guardian.

WSJ: Союзники попросили США замедлить вывод войск из Афганистана

Кабул находится в состоянии повышенной готовности после нескольких месяцев целенаправленных убийств экстремистами журналистов, активистов и других лидеров гражданского общества, в связи с чем многим известным афганцам пришлось покинуть страну. Опасения за будущее Афганистана усилились после того, как президент США Джо Байден объявил о планах вывода всех американских войск к 11 сентября. Несколько дней назад начался вывод последних 3500 американских военных, все еще находящихся в Афганистане.

В мире Ближний Восток Афганистан

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