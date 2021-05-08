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От коронавируса умер советский актер Ариф Гулиев

Новости
    08.05.2021, 19:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский и азербайджанский актер театра и кино, народный артист Азербайджана Ариф Гулиев умер от коронавируса в возрасте 70 лет 7 мая в Баку. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на сына актера.

Артист заразился COVID в апреле, был подключен к устройству ЭКМО и находился в отделении реанимации бакинской клиники Yeni. Как уточнено, легкие артиста были повреждены на 99%.

Ариф Али оглы Гулиев родился 16 мая 1950 года в Али-Байрамлы. В 1965-м поступил в Бакинский культурно-просветительский техникум на факультет "Актер театра драмы и кино". После его окончания работал в Мингечаурском государственном драматическом театре. В 1973-м Гулиев поступил в Азербайджанский государственный институт культуры и искусств на факультет "Актера музыкальной комедии". В 1975-м был приглашен в театр музыкальной комедии. В 1988-м стал худруком частного театра сатиры.

Сниматься начал в 70-х: "Замурованные в стекле", "Дома на перекрестке", "Украли жениха", "Обручальное кольцо", "Мерзавец", "Привет с того света".

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