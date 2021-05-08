Посол РФ во Франции возложил цветы к памятнику советским партизанам

Посол России во Франции Алексей Мешков возложил цветы к памятнику советским участникам Сопротивления на парижском кладбище Пер-Лашез. Поделившись своими чувствами по поводу 76-й годовщины Победы над гитлеровской Германией, он подчеркнул, что российские бойцы французского Сопротивления, с одной стороны, считали "честью защищать и освобождать Францию, с другой, конечно, сражались ради своей Родины, за которую были готовы пожертвовать своими жизнями".

Участие в церемонии приняли постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов, сотрудники нашего посольства, аппарата военного атташе РФ во Франции.

Напомним, что этот памятник представляет собой отлитую в бронзе фигуру "макизара", как называли в те годы участников Сопротивления. Он был создан по проекту Владимира Суровцева и архитектора Виктора Пасенко, и открыт в мае 2005 года по случаю 60-летия Победы во Второй мировой войне.

Непосредственно 9 мая на севере Франции состоятся еще две торжественные церемонии. Одна из них на воинском некрополе Обурден неподалеку от Лилля. Представители российской диаспоры во Франции, обществ русско-французской дружбы, а также посольства РФ откроют мемориальную доску в честь захороненного там Александра Ткаченко. Он был командиром роты советского партизанского батальона им. Сталина, которым руководил легендарный Герой Советского Союза Василий Порик. На счету этого отряда 300 успешных операций, десять пущенных под откос фашистских поездов с военной техникой и живой силой противника.

Вторая церемония пройдет в местечке Эрсен-Купиньи в департаменте Па-де-Кале. Там будет установлена мемориальная плита соратнику Александра Ткаченко, его связному французу Роберу Пекару, погибшему вместе с ним в бою 18 августа 1944 года.

В тот же день организатору обеих церемоний руководителю ассоциации Memoire russe ("Русская память") Сергею Дыбову, внесшему огромный вклад в исследование роли россиян в борьбе против немецких оккупантов на территории Франции, будет вручена медаль Министерства обороны России "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества".

Как рассказал "РГ" председатель Координационного совета соотечественников во Франции Георгий Шепелев, в эти праздничные дни россияне, проживающие в Париже и других городах страны, учитывая санитарные ограничения, небольшими группами посетят десятки мемориальных кладбищ с тем, чтобы отдать дань памяти тем, кто вдали от Родины сложил головы ради той Великой Победы.