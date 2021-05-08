Правнучка первого маршала инженерных войск рассказала о деде-фронтовике

Новости

Европа должна стать континентом "высоких социальных норм и процветания" 17:08
Майские дожди в Петербурге побили полувековой рекорд 17:04
Митрополит Иларион: Главный храм ВС России стал одним из самых посещаемых 17:00
"Оренбург" победил "Иртыш" и напрямую пробился в РПЛ 16:54
Макрон озвучил повестку дня саммита ЕС 25 мая 16:45
Годовалый ребенок выпал из окна в Москве 16:42
День Победы обошел Новый год среди главных праздников для россиян 16:39
Самолет из Петербурга экстренно сел в Татарстане из-за птицы в двигателе 16:37
Видео: В Ставрополе назвали лауреатов конкурса песни "Солдатский конверт" 16:31
В Турции разработали план выхода из локдауна в три этапа 16:02
В ГД прокомментировали слова Зеленского о Великой Отечественной войне 15:41
В Волгоград прибыл ретропоезд "Воинский эшелон" 15:30
Взрыв повредил популярное у фанатов "Аякса" кафе в Амстердаме 15:30
Во Вьетнаме зафиксирована вспышка COVID-19 после месяца без заражений 15:26
В России проведут детальное изучение пищевых добавок с диоксидом титана 15:02
Памятник на месте крушения Ил-2 установили на границе Кубани и Адыгеи 14:57
В Волгограде возложили цветы к Вечному огню в память защитников Отечества 14:57
Акция "Окна Победы" в соцсетях охватила более 10 тысяч жителей Дона 14:35
Песков не исключил влияния погоды на воздушную часть Парада 14:24
Посол РФ в ФРГ принял участие в памятной акции на кладбище в Потсдаме 14:18
Путин и Токаев обсудили борьбу с пандемией и вопросы безопасности 14:00
США высадили десант в Эстонии в рамках крупнейших учений 13:44
У судебных приставов находится 13,6 млн дел о взыскании штрафов ГИБДД 13:40
Минпросвещения будет противостоять попыткам исказить историю 13:28
Поиски пропавшего на Камчатке вертолета возобновят с рассветом 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
08.05.2021 16:45
Рубрика: Общество

Правнучка первого маршала инженерных войск рассказала о деде-фронтовике

Текст: Екатерина Подколзина
Мы много говорим о патриотизме, о гордости за свою страну. Нам есть чем гордиться. Но для меня патриотизм не только термин - он предельно конкретен, у него есть лицо. Это разговор о людях, и еще о том, что нельзя забывать свою историю, тем более героическую историю.
Фото: Фотография из семейного архива Фото: Фотография из семейного архива
Фото: Фотография из семейного архива

Я хочу рассказать о первом маршале инженерных войск Михаиле Воробьеве. О моем прадедушке, Михаиле Петровиче.

Он родился в 1896 году в Хасавюрте, в семье инженера-железнодорожника, начальника строительства Северо-Кавказской железной дороги. Он застал и Первую мировую войну, прошел Гражданскую. Воевал с первых дней в Великой Отечественной.

Фото: Фотография из семейного архива

Сначала был назначен начальником инженерного управления Западного фронта. В июле 1941-го должность переименовали, и Михаил Петрович стал начальником инженерных войск Западного фронта, совмещая эти обязанности с командованием 1-й саперной армией. Участвовал в Смоленском сражении, в других операциях первого, самого кровопролитного и самого тяжелого для нас этапа войны.

В битве за Москву был одним из руководителей строительства оборонительных рубежей и создания системы противотанковых заграждений на ближних подступах к столице. Какую же важную роль сыграли они в срыве немецкого наступления.

Прадедушка быстро рос в воинских званиях: 29 марта 1943 года он стал генерал-лейтенантом инженерных войск, 16 сентября 1943 года - уже генерал-полковником. 21 февраля 1944 года Михаил Петрович Воробьев получил звание маршала инженерных войск, став первым военачальником, удостоенным этого высокого воинского звания.

Вот что вспоминала о нем его дочь и моя бабушка Нонна Михайловна Рябикина, покинувшая нас в августе прошлого года:

- Папа был очень светлым и скромным человеком. Его семья жила небогато. Маршалом стал сам, без чьей-либо помощи. У него много наград: два ордена Ленина, три Красного знамени, орден Суворова I степени, орден Отечественной войны I степени, орден Трудового Красного знамени. Помню, мы пошли с ним на парад Победы. Дед был весь в орденах, смотрели на него с уважением. А маленькая девочка крикнула на всю улицу: "Смотрите, царь идет".

Фото: Владимир Гребнев / РИА Новости
Воин стальных магистралей: кто спас советскую артиллерию в начале войны

К сожалению, я не застала прадедушку. Он ушел в 1957-м. В декабре исполнится 125 лет со дня его рождения.

В 1978 году имя Михаила Воробьева было присвоено московской Измайловской гимназии (бывшая спецшкола № 17). Одна из московских улиц в Северо-Западном административном округе города Москвы на территории района Строгино 26 июня 2013 года по инициативе Межрегиональной общественной организации "Ветераны боевых действий инженерных войск" названа в честь первого маршала инженерных войск Воробьева Михаила Петровича.

В Измайловской гимназии учатся дети, по улице, названной его именем, ходят люди, у меня в руках конверт с его изображением. Значит, прадедушка рядом.

И я со всей уверенностью могу сказать: "Я помню. Я горжусь".

Общество История День Победы

Главное сегодня

Песков не исключил влияния погоды на воздушную часть Парада
Минпросвещения будет противостоять попыткам исказить историю
Новак обозначил сроки ускоренной газификации в России
Депутат Рады Рабинович обратился к украинцам в преддверии 9 Мая
Anadolu: США мечтают вернуть Россию в 1990-е годы
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19