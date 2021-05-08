Правнучка первого маршала инженерных войск рассказала о деде-фронтовике

Мы много говорим о патриотизме, о гордости за свою страну. Нам есть чем гордиться. Но для меня патриотизм не только термин - он предельно конкретен, у него есть лицо. Это разговор о людях, и еще о том, что нельзя забывать свою историю, тем более героическую историю.

Я хочу рассказать о первом маршале инженерных войск Михаиле Воробьеве. О моем прадедушке, Михаиле Петровиче.

Он родился в 1896 году в Хасавюрте, в семье инженера-железнодорожника, начальника строительства Северо-Кавказской железной дороги. Он застал и Первую мировую войну, прошел Гражданскую. Воевал с первых дней в Великой Отечественной.

Фото: Фотография из семейного архива

Сначала был назначен начальником инженерного управления Западного фронта. В июле 1941-го должность переименовали, и Михаил Петрович стал начальником инженерных войск Западного фронта, совмещая эти обязанности с командованием 1-й саперной армией. Участвовал в Смоленском сражении, в других операциях первого, самого кровопролитного и самого тяжелого для нас этапа войны.

В битве за Москву был одним из руководителей строительства оборонительных рубежей и создания системы противотанковых заграждений на ближних подступах к столице. Какую же важную роль сыграли они в срыве немецкого наступления.

Прадедушка быстро рос в воинских званиях: 29 марта 1943 года он стал генерал-лейтенантом инженерных войск, 16 сентября 1943 года - уже генерал-полковником. 21 февраля 1944 года Михаил Петрович Воробьев получил звание маршала инженерных войск, став первым военачальником, удостоенным этого высокого воинского звания.

Вот что вспоминала о нем его дочь и моя бабушка Нонна Михайловна Рябикина, покинувшая нас в августе прошлого года:

- Папа был очень светлым и скромным человеком. Его семья жила небогато. Маршалом стал сам, без чьей-либо помощи. У него много наград: два ордена Ленина, три Красного знамени, орден Суворова I степени, орден Отечественной войны I степени, орден Трудового Красного знамени. Помню, мы пошли с ним на парад Победы. Дед был весь в орденах, смотрели на него с уважением. А маленькая девочка крикнула на всю улицу: "Смотрите, царь идет".

К сожалению, я не застала прадедушку. Он ушел в 1957-м. В декабре исполнится 125 лет со дня его рождения.

В 1978 году имя Михаила Воробьева было присвоено московской Измайловской гимназии (бывшая спецшкола № 17). Одна из московских улиц в Северо-Западном административном округе города Москвы на территории района Строгино 26 июня 2013 года по инициативе Межрегиональной общественной организации "Ветераны боевых действий инженерных войск" названа в честь первого маршала инженерных войск Воробьева Михаила Петровича.

В Измайловской гимназии учатся дети, по улице, названной его именем, ходят люди, у меня в руках конверт с его изображением. Значит, прадедушка рядом.

И я со всей уверенностью могу сказать: "Я помню. Я горжусь".