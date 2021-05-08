Пушков объяснил слова Блинкена о подрывающей мировой порядок политике США

Признание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что политика Вашингтона в последние годы "подрывала мировой порядок", не являются самокритикой администрации Белого дома, считает сенатор Алексей Пушков. По его мнению, это не более, чем камень в огород бывшего президента США Дональда Трампа.

"Это не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое", - заявил Алексей Пушков в Telegram.

По мнению сенатора, Вашингтон готов и впредь продолжать так себя вести, утверждая политическую гегемонию США по всему миру и продолжая строить однополярный мир.

"Это и есть "порядок, основанный на правилах", - констатировал Пушков.