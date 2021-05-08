Путин и Токаев обсудили борьбу с пандемией и вопросы безопасности

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора обсудили вопросы региональной безопасности, а также борьбу с пандемией коронавируса.

"Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Великой Победы​​​. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выразили удовлетворение поступательным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией", - сообщили также в Кремле.

В ходе беседы особое внимание президенты обратили на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета, которое состоится 21 мая.