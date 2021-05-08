Собянин рассказал о программе благоустройства школьных дворов в Москве

В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин поделился мнением о состоянии школьных дворов города:

"Где-то они выглядят на отлично, где-то - не очень. В одних районах они заполнены людьми, а в других большую часть времени стоят пустыми".

По мнению мэра, школьный двор должен быть центром района для всех горожан.

Для этого первое, что требуется, открыть школьные дворы для жителей районов в разумное время. Когда нет там школьников, например, в вечернее время, в выходные дни, в каникулы, школьные дворы должны быть доступны и взрослым. Как это сделать: "При проектировании дворов мы должны понимать, что это не только для школьников, но и для людей, которые вокруг проживают, в том числе и для пожилых людей".