В Хабаровском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом, которое произошло на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино 1 мая.

"В краевой клинической больнице № 2 получают лечение трое пострадавших средней степени тяжести, их состояние улучшилось", - сообщили ТАСС в региональном минздраве. Там добавили, что еще трое находятся в больнице Совгавани, четверо - поселка Ванино.

Напомним, автобус опрокинулся на 361-м километре автодороги. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. Три человека погибли, 23 пострадали.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Шофер задержан.

Компания-перевозчик заявила, что все пассажиры были застрахованы и получат выплаты.