За сутки в России подтверждено 8 329 случаев COVID-19 в 83 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 18,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва - 2765

Санкт-Петербург - 726

Московская область - 630

Ростовская область - 209

Воронежская область - 139

Саратовская область - 125

Иркутская область - 124

Нижегородская область - 112

Красноярский край - 107

Республика Крым - 104

Республика Саха (Якутия) - 101

Челябинская область - 101

Свердловская область - 101

Краснодарский край - 97

Пермский край - 95

Самарская область - 94

Республика Башкортостан - 94

Волгоградская область - 93

Ульяновская область - 80

Ярославская область - 78

Пензенская область - 78

Ленинградская область - 74

Белгородская область - 71

Ставропольский край - 69

Курская область - 68

Тверская область - 68

Оренбургская область - 67

Кировская область - 65

Алтайский край - 65

Новосибирская область - 65

Брянская область - 64

Кемеровская область - 64

Липецкая область - 61

Ивановская область - 60

Республика Чувашия - 53

Тюменская область - 52

Калужская область - 51

Архангельская область - 51

Тульская область - 51

Омская область - 51

Калининградская область - 50

Владимирская область - 50

Орловская область - 49

Ханты-Мансийский автономный округ - 49

Астраханская область - 47

Республика Дагестан - 46

Республика Карелия - 43

Рязанская область - 43

Удмуртская Республика - 43

Смоленская область - 41

Псковская область - 40

Вологодская область - 39

Тамбовская область - 37

Республика Татарстан - 35

Курганская область - 34

Костромская область - 29

Республика Мордовия - 29

Новгородская область - 28

Севастополь - 27

Забайкальский край - 27

Республика Коми - 25

Республика Бурятия - 24

Томская область - 23

Приморский край - 23

Мурманская область - 21

Кабардино-Балкарская Республика - 21

Хабаровский край - 21

Республика Хакасия - 20

Ямало-Ненецкий автономный округ - 18

Республика Калмыкия - 16

Сахалинская область - 14

Республика Марий Эл - 14

Амурская область - 14

Карачаево-Черкесская Республика - 12

Республика Ингушетия - 11

Республика Северная Осетия-Алания - 9

Чеченская Республика - 9

Камчатский край - 8

Республика Адыгея - 8

Магаданская область - 4

Республика Алтай - 2

Республика Тыва - 2

Еврейская автономная область - 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 871 843 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%

3. Еврейская автономная область 0,02% За последние сутки подтверждено 370 смертей: Москва 57

Санкт-Петербург 34

Нижегородская область 16

Самарская область 15

Краснодарский край 12

Красноярский край 10

Пермский край 9

Свердловская область 9

Алтайский край 9

Московская область 8

Тверская область 8

Архангельская область 8

Ленинградская область 8

Ульяновская область 8

Иркутская область 7

Владимирская область 6

Воронежская область 6

Волгоградская область 6

Саратовская область 6

Челябинская область 6

Тульская область 5

Республика Крым 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Курская область 4

Липецкая область 4

Орловская область 4

Республика Коми 4

Вологодская область 4

Оренбургская область 4

Пензенская область 4

Тюменская область 4

Новосибирская область 4

Томская область 4

Республика Саха (Якутия) 4

Ивановская область 3

Калужская область 3

Рязанская область 3

Республика Карелия 3

Мурманская область 3

Ростовская область 3

Севастополь 3

Республика Дагестан 3

Республика Башкортостан 3

Кемеровская область 3

Белгородская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Калининградская область 2

Республика Чувашия 2

Омская область 2

Республика Бурятия 2

Забайкальский край 2

Костромская область 1

Новгородская область 1

Республика Калмыкия 1

Астраханская область 1

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Чеченская Республика 1

Кировская область 1

Приморский край 1 За весь период по России умерло 112 992 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 255 человек: Москва 2482

Санкт-Петербург 861

Московская область 423

Саратовская область 210

Псковская область 209

Ростовская область 194

Воронежская область 140

Республика Крым 127

Иркутская область 119

Республика Башкортостан 112

Свердловская область 110

Краснодарский край 108

Нижегородская область 103

Пермский край 102

Челябинская область 101

Алтайский край 99

Красноярский край 97

Ульяновская область 96

Архангельская область 91

Курская область 89

Ставропольский край 89

Пензенская область 87

Волгоградская область 85

Самарская область 84

Калининградская область 83

Ленинградская область 80

Ярославская область 74

Новгородская область 74

Оренбургская область 67

Астраханская область 65

Кировская область 63

Тверская область 61

Омская область 59

Ивановская область 58

Брянская область 57

Владимирская область 55

Новосибирская область 55

Удмуртская Республика 54

Калужская область 53

Республика Карелия 53

Кемеровская область 52

Орловская область 51

Тульская область 49

Ханты-Мансийский автономный округ 49

Республика Дагестан 48

Тюменская область 48

Курганская область 45

Республика Чувашия 42

Севастополь 40

Рязанская область 39

Вологодская область 37

Республика Бурятия 35

Костромская область 31

Республика Хакасия 30

Тамбовская область 29

Смоленская область 26

Приморский край 26

Республика Марий Эл 25

Хабаровский край 25

Кабардино-Балкарская Республика 24

Республика Коми 23

Амурская область 21

Республика Татарстан 19

Ямало-Ненецкий автономный округ 19

Республика Тыва 19

Республика Мордовия 18

Забайкальский край 18

Мурманская область 17

Сахалинская область 17

Республика Калмыкия 16

Томская область 16

Белгородская область 15

Чеченская Республика 12

Липецкая область 10

Республика Адыгея 8

Республика Северная Осетия - Алания 8

Камчатский край 7

Магаданская область 4

Республика Саха (Якутия) 3

Ненецкий автономный округ 2

Республика Алтай 2

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 488 615.