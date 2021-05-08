За сутки в России подтверждено 8 329 случаев COVID-19 в 83 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 18,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 2765
- Санкт-Петербург - 726
- Московская область - 630
- Ростовская область - 209
- Воронежская область - 139
- Саратовская область - 125
- Иркутская область - 124
- Нижегородская область - 112
- Красноярский край - 107
- Республика Крым - 104
- Республика Саха (Якутия) - 101
- Челябинская область - 101
- Свердловская область - 101
- Краснодарский край - 97
- Пермский край - 95
- Самарская область - 94
- Республика Башкортостан - 94
- Волгоградская область - 93
- Ульяновская область - 80
- Ярославская область - 78
- Пензенская область - 78
- Ленинградская область - 74
- Белгородская область - 71
- Ставропольский край - 69
- Курская область - 68
- Тверская область - 68
- Оренбургская область - 67
- Кировская область - 65
- Алтайский край - 65
- Новосибирская область - 65
- Брянская область - 64
- Кемеровская область - 64
- Липецкая область - 61
- Ивановская область - 60
- Республика Чувашия - 53
- Тюменская область - 52
- Калужская область - 51
- Архангельская область - 51
- Тульская область - 51
- Омская область - 51
- Калининградская область - 50
- Владимирская область - 50
- Орловская область - 49
- Ханты-Мансийский автономный округ - 49
- Астраханская область - 47
- Республика Дагестан - 46
- Республика Карелия - 43
- Рязанская область - 43
- Удмуртская Республика - 43
- Смоленская область - 41
- Псковская область - 40
- Вологодская область - 39
- Тамбовская область - 37
- Республика Татарстан - 35
- Курганская область - 34
- Костромская область - 29
- Республика Мордовия - 29
- Новгородская область - 28
- Севастополь - 27
- Забайкальский край - 27
- Республика Коми - 25
- Республика Бурятия - 24
- Томская область - 23
- Приморский край - 23
- Мурманская область - 21
- Кабардино-Балкарская Республика - 21
- Хабаровский край - 21
- Республика Хакасия - 20
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 18
- Республика Калмыкия - 16
- Сахалинская область - 14
- Республика Марий Эл - 14
- Амурская область - 14
- Карачаево-Черкесская Республика - 12
- Республика Ингушетия - 11
- Республика Северная Осетия-Алания - 9
- Чеченская Республика - 9
- Камчатский край - 8
- Республика Адыгея - 8
- Магаданская область - 4
- Республика Алтай - 2
- Республика Тыва - 2
- Еврейская автономная область - 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 871 843 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%
- 3. Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 370 смертей:
- Москва 57
- Санкт-Петербург 34
- Нижегородская область 16
- Самарская область 15
- Краснодарский край 12
- Красноярский край 10
- Пермский край 9
- Свердловская область 9
- Алтайский край 9
- Московская область 8
- Тверская область 8
- Архангельская область 8
- Ленинградская область 8
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 7
- Владимирская область 6
- Воронежская область 6
- Волгоградская область 6
- Саратовская область 6
- Челябинская область 6
- Тульская область 5
- Республика Крым 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Курская область 4
- Липецкая область 4
- Орловская область 4
- Республика Коми 4
- Вологодская область 4
- Оренбургская область 4
- Пензенская область 4
- Тюменская область 4
- Новосибирская область 4
- Томская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Ивановская область 3
- Калужская область 3
- Рязанская область 3
- Республика Карелия 3
- Мурманская область 3
- Ростовская область 3
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Башкортостан 3
- Кемеровская область 3
- Белгородская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Калининградская область 2
- Республика Чувашия 2
- Омская область 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Костромская область 1
- Новгородская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Кировская область 1
- Приморский край 1
За весь период по России умерло 112 992 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 255 человек:
- Москва 2482
- Санкт-Петербург 861
- Московская область 423
- Саратовская область 210
- Псковская область 209
- Ростовская область 194
- Воронежская область 140
- Республика Крым 127
- Иркутская область 119
- Республика Башкортостан 112
- Свердловская область 110
- Краснодарский край 108
- Нижегородская область 103
- Пермский край 102
- Челябинская область 101
- Алтайский край 99
- Красноярский край 97
- Ульяновская область 96
- Архангельская область 91
- Курская область 89
- Ставропольский край 89
- Пензенская область 87
- Волгоградская область 85
- Самарская область 84
- Калининградская область 83
- Ленинградская область 80
- Ярославская область 74
- Новгородская область 74
- Оренбургская область 67
- Астраханская область 65
- Кировская область 63
- Тверская область 61
- Омская область 59
- Ивановская область 58
- Брянская область 57
- Владимирская область 55
- Новосибирская область 55
- Удмуртская Республика 54
- Калужская область 53
- Республика Карелия 53
- Кемеровская область 52
- Орловская область 51
- Тульская область 49
- Ханты-Мансийский автономный округ 49
- Республика Дагестан 48
- Тюменская область 48
- Курганская область 45
- Республика Чувашия 42
- Севастополь 40
- Рязанская область 39
- Вологодская область 37
- Республика Бурятия 35
- Костромская область 31
- Республика Хакасия 30
- Тамбовская область 29
- Смоленская область 26
- Приморский край 26
- Республика Марий Эл 25
- Хабаровский край 25
- Кабардино-Балкарская Республика 24
- Республика Коми 23
- Амурская область 21
- Республика Татарстан 19
- Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- Республика Тыва 19
- Республика Мордовия 18
- Забайкальский край 18
- Мурманская область 17
- Сахалинская область 17
- Республика Калмыкия 16
- Томская область 16
- Белгородская область 15
- Чеченская Республика 12
- Липецкая область 10
- Республика Адыгея 8
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Камчатский край 7
- Магаданская область 4
- Республика Саха (Якутия) 3
- Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 488 615.