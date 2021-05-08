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08.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8 329 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 18,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • Москва - 2765
  • Санкт-Петербург - 726
  • Московская область - 630
  • Ростовская область - 209
  • Воронежская область - 139
  • Саратовская область - 125
  • Иркутская область - 124
  • Нижегородская область - 112
  • Красноярский край - 107
  • Республика Крым - 104
  • Республика Саха (Якутия) - 101
  • Челябинская область - 101
  • Свердловская область - 101
  • Краснодарский край - 97
  • Пермский край - 95
  • Самарская область - 94
  • Республика Башкортостан - 94
  • Волгоградская область - 93
  • Ульяновская область - 80
  • Ярославская область - 78
  • Пензенская область - 78
  • Ленинградская область - 74
  • Белгородская область - 71
  • Ставропольский край - 69
  • Курская область - 68
  • Тверская область - 68
  • Оренбургская область - 67
  • Кировская область - 65
  • Алтайский край - 65
  • Новосибирская область - 65
  • Брянская область - 64
  • Кемеровская область - 64
  • Липецкая область - 61
  • Ивановская область - 60
  • Республика Чувашия - 53
  • Тюменская область - 52
  • Калужская область - 51
  • Архангельская область - 51
  • Тульская область - 51
  • Омская область - 51
  • Калининградская область - 50
  • Владимирская область - 50
  • Орловская область - 49
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 49
  • Астраханская область - 47
  • Республика Дагестан - 46
  • Республика Карелия - 43
  • Рязанская область - 43
  • Удмуртская Республика - 43
  • Смоленская область - 41
  • Псковская область - 40
  • Вологодская область - 39
  • Тамбовская область - 37
  • Республика Татарстан - 35
  • Курганская область - 34
  • Костромская область - 29
  • Республика Мордовия - 29
  • Новгородская область - 28
  • Севастополь - 27
  • Забайкальский край - 27
  • Республика Коми - 25
  • Республика Бурятия - 24
  • Томская область - 23
  • Приморский край - 23
  • Мурманская область - 21
  • Кабардино-Балкарская Республика - 21
  • Хабаровский край - 21
  • Республика Хакасия - 20
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 18
  • Республика Калмыкия - 16
  • Сахалинская область - 14
  • Республика Марий Эл - 14
  • Амурская область - 14
  • Карачаево-Черкесская Республика - 12
  • Республика Ингушетия - 11
  • Республика Северная Осетия-Алания - 9
  • Чеченская Республика - 9
  • Камчатский край - 8
  • Республика Адыгея - 8
  • Магаданская область - 4
  • Республика Алтай - 2
  • Республика Тыва - 2
  • Еврейская автономная область - 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 871 843 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай, Республика Тыва   0,01%
  • 3. Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 370 смертей:
  • Москва 57
  • Санкт-Петербург 34
  • Нижегородская область 16
  • Самарская область 15
  • Краснодарский край 12
  • Красноярский край 10
  • Пермский край  9
  • Свердловская область   9
  • Алтайский край 9
  • Московская область     8
  • Тверская область       8
  • Архангельская область  8
  • Ленинградская область  8
  • Ульяновская область    8
  • Иркутская область      7
  • Владимирская область   6
  • Воронежская область    6
  • Волгоградская область  6
  • Саратовская область    6
  • Челябинская область    6
  • Тульская область       5
  • Республика Крым 5
  • Ставропольский край    5
  • Удмуртская Республика  5
  • Курская область 4
  • Липецкая область       4
  • Орловская область      4
  • Республика Коми 4
  • Вологодская область    4
  • Оренбургская область   4
  • Пензенская область     4
  • Тюменская область      4
  • Новосибирская область  4
  • Томская область 4
  • Республика Саха (Якутия)       4
  • Ивановская область     3
  • Калужская область      3
  • Рязанская область   3
  • Республика Карелия  3
  • Мурманская область   3
  • Ростовская область   3
  • Севастополь  3
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Кемеровская область   3
  • Белгородская область  2
  • Смоленская область  2
  • Тамбовская область  2
  • Ярославская область  2
  • Калининградская область 2
  • Республика Чувашия  2
  • Омская область 2
  • Республика Бурятия  2
  • Забайкальский край  2
  • Костромская область  1
  • Новгородская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Астраханская область  1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Чеченская Республика  1
  • Кировская область  1
  • Приморский край 1

За весь период по России умерло 112 992 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 255 человек:
  • Москва 2482
  • Санкт-Петербург 861
  • Московская область  423
  • Саратовская область 210
  • Псковская область 209
  • Ростовская область 194
  • Воронежская область  140
  • Республика Крым 127
  • Иркутская область 119
  • Республика Башкортостан 112
  • Свердловская область   110
  • Краснодарский край     108
  • Нижегородская область  103
  • Пермский край  102
  • Челябинская область 101
  • Алтайский край 99
  • Красноярский край 97
  • Ульяновская область  96
  • Архангельская область  91
  • Курская область 89
  • Ставропольский край 89
  • Пензенская область   87
  • Волгоградская область  85
  • Самарская область      84
  • Калининградская область 83
  • Ленинградская область  80
  • Ярославская область    74
  • Новгородская область   74
  • Оренбургская область   67
  • Астраханская область   65
  • Кировская область  63
  • Тверская область  61
  • Омская область 59
  • Ивановская область  58
  • Брянская область  57
  • Владимирская область  55
  • Новосибирская область  55
  • Удмуртская Республика  54
  • Калужская область  53
  • Республика Карелия  53
  • Кемеровская область  52
  • Орловская область  51
  • Тульская область  49
  • Ханты-Мансийский автономный округ 49
  • Республика Дагестан  48
  • Тюменская область  48
  • Курганская область 45
  • Республика Чувашия  42
  • Севастополь  40
  • Рязанская область  39
  • Вологодская область  37
  • Республика Бурятия  35
  • Костромская область  31
  • Республика Хакасия  30
  • Тамбовская область  29
  • Смоленская область  26
  • Приморский край 26
  • Республика Марий Эл 25
  • Хабаровский край  25
  • Кабардино-Балкарская Республика 24
  • Республика Коми 23
  • Амурская область  21
  • Республика Татарстан  19
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • Республика Тыва 19
  • Республика Мордовия   18
  • Забайкальский край   18
  • Мурманская область   17
  • Сахалинская область  17
  • Республика Калмыкия  16
  • Томская область 16
  • Белгородская область  15
  • Чеченская Республика  12
  • Липецкая область  10
  • Республика Адыгея  8
  • Республика Северная Осетия - Алания    8
  • Камчатский край 7
  • Магаданская область  4
  • Республика Саха (Якутия)  3
  • Ненецкий автономный округ  2
  • Республика Алтай  2
  • Еврейская автономная область   1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 488 615.

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