Видео: В Ставрополе назвали лауреатов конкурса песни "Солдатский конверт"

Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни "Солдатский конверт" прошел в Ставрополе. Краевая столица приняла у себя 26 солистов и вокальных ансамблей из 16 регионов страны, представляющих все федеральные округа России. Артистов отобрали члены жюри, среди которых был народный артист РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Лев Лещенко, сообщили в пресс-службе Российского союза молодежи.

- Меня потрясла эта идея и событие, которое проходит сегодня в Ставрополе. Много сейчас телевизионных программ и радиопередач, где мы видим артистов, которые пытаются найти свою дорогу в жизни. Ребята, которые приехали сюда, тоже стремятся, занимаются творчеством, но у них другой путь. Они идут по дороге честной и хорошей музыки, настоящего творчества без всякого гламура. Это - главное. Спасибо Ставрополю за организацию этого конкурса. Когда слушаешь ребят, понимаешь, что есть еще настоящая музыка, настоящие стихи и настоящие песни, - сказал Лещенко.

Конкурс проходил с 4 по 6 мая, а отбор участников шел в начале весны. По итогам конкурсной программы гран-при в номинации "вокальные ансамбли" получил ансамбль "ViVa" из Ставропольского края, а гран-при в номинации "солисты" достался Максиму Попову, представляющему Чувашию. На гала-концерте фестиваля Лев Лещенко на сцене под открытым небом на Крепостной горе исполнил знаковую песню "День Победы".

Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс "Солдатский конверт" проходит в Ставрополе с 1993 года. Изначально в нем принимали участие только коллективы и исполнители из региона, но в 2010, 2018 и 2019 фестиваль приглашал участников со всей страны. В конкурсной программе могут участвовать исполнители от 14 до 35 лет.