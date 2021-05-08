Самолет из Петербурга экстренно сел в Татарстане из-за птицы в двигателе

Самолет, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Нижнекамск совершил экстренную посадку в Набережных Челнах.

По предварительным данным, причиной стала птица, попавшая в двигатель самолета, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. При посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Для отправки в пункт назначения будет организован другой борт.

Сейчас по факту происшествия начата проверка. Северо-Западная транспортная прокуратура изучает орнитологическое обеспечение безопасности полетов.

В ведомстве отрабатывают версию, что птица могла попасть в двигатель при вылете из Петербурга.