Памятник на месте крушения Ил-2 установили на границе Кубани и Адыгеи

Памятник сбитому в ходе Великой Отечественной войны летчику Михаилу Урвилову открыли накануне Дня Победы на границе двух регионов - Краснодарского края и Адыгеи.

Место крушения советского штурмовика Ил-2 искали более двух лет. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, на церемонии открытия присутствовали родственники погибшего летчика, которых удалось разыскать местным казакам.

- Весной 2021 года поисковые группы Кубани и Адыгеи установили точное место крушения самолета. Казаки работали с архивами, общались с местными старожилами, проводили раскопки, искали родных летчика, - рассказал заместитель атамана Апшеронского казачьего общества и руководитель поискового отряда "Кубанский плацдарм" Владимир Звездилин.

Штурмовик лейтенанта Урвилова сбили огнем немецкой зенитной артиллерии в августе 1942 года под станицей Безводной Республики Адыгея. По архивным данным, тело погибшего летчика тайно похоронила местная жительница, но точное место захоронения доподлинно неизвестно.