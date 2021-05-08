После четырехлетнего перерыва в Екатеринбург прилетел самолет из Минска

В субботу, 8 мая, в 4 часа утра по местному времени в международном аэропорту Кольцово приземлился самолет из Минска. Прямое сообщение между этими городами возобновилось после четырехлетнего перерыва. Как сообщили в пресс-службе Кольцово, прилетел лайнер Embraer 175, максимальная вместимость которого 76 пассажиров.

Для екатеринбуржцев возобновление прямых перелетов - важное событие. В 2015 году из-за снижения пассажиропотока прямые рейсы были прекращены. В 2017 году встать на маршрут пробовали другие авиакомпании, но "сошли с дистанции". С тех пор добраться из столицы Урала в столицу Беларуси можно было только с пересадками.

Напомним, с 30 марта 2020 года из-за пандемии Россия вообще закрыла границу с Беларусью и полеты прекратились. Регулярное авиасообщение (в московские аэропорты) между странами возобновилось в сентябре прошлого года, а с февраля нынешнего пересечь границу стало возможно и на поезде - разумеется, с соблюдением всех противоэпидемических мер, при наличии отрицательного теста на коронавирус.

И вот, у жителей Урала появилась возможность добраться до Минска на прямом авиарейсе. Самолеты в Екатеринбург будут вылетать из Минска раз в неделю, по пятницам, и в субботу утром возвращаться обратно.