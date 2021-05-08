У судебных приставов находится 13,6 млн дел о взыскании штрафов ГИБДД

В первом квартале нынешнего года на исполнении службы судебных приставов находилось 18,1 миллиона дел о взыскании штрафов, наложенных на водителей госавтоинспекцией. Общая сумма долга лихачей составила 15,2 миллиарда рублей. Такие данные опубликованы в свежей ведомственной статистике.

Говорить, что через руки приставов прошли более 18 миллионов нарушителей правил дорожного движения вряд ли уместно, так как некоторые лихачи зарабатывают по несколько штрафов. Иногда счет нарушений идет на десятки и даже сотни.

Например, как рассказывают в управлении Федеральной службы судебных приставов, некий 43-летний житель столицы накопил сразу 326 штрафов на общую сумму 491 тысяча рублей. "Решения о штрафах выносились в основном из-за превышения скорости, проездов на запрещающий сигнал светофора и несоблюдения требований дорожных знаков или разметки", - рассказывают в ведомстве.

Как бы то ни было, 4,55 миллиона дел из 18,1 миллиона были возбуждены в этом году. Лихачи-нарушители за три месяца накатали на 3,9 миллиарда рублей штрафа. При этом сообщается, что в первом квартале было прекращено 4,56 миллиона дел, то есть закрыто было немногим больше дел, чем открыто. Таким образом, подсчеты показывают, что сейчас в работе у приставов находится более 13,6 миллиона дел о взыскании штрафов с нарушителей правил дорожного движения.

Если лихачи игнорируют квитанции ГИБДД и копят штрафы, то должны быть готовы к тому, что рано или поздно приставы придут к ним за автомобилем. Например, именно так случилось с тем самым столичным водителем, что накопил три сотни с лишним штрафов. "В рамках исполнительного производства вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля "Фольксваген Пассат" и обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника, - рассказывают в управлении ФССП по Москве. - В результате комплекса совместных мероприятий, проведенных судебными приставами и сотрудниками Госавтоинспекции Москвы, автомобиль должника задержан, а судебным приставом наложен арест на транспортное средство. Арестованная машина эвакуирована на специализированную стоянку ГКУ "АМПП". Неплательщику административных штрафов вручены квитанции для оплаты долга. Вскоре после этого задолженность была погашена в полном объеме. Транспортное средство возвращено владельцу, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением".