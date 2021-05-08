Новости

Путин и Токаев обсудили борьбу с пандемией и вопросы безопасности 14:00
США высадили десант в Эстонии в рамках крупнейших учений 13:44
У судебных приставов находится 13,6 млн дел о взыскании штрафов ГИБДД 13:40
Минпросвещения будет противостоять попыткам исказить историю 13:28
Поиски пропавшего на Камчатке вертолета возобновят с рассветом 13:17
Anadolu: США мечтают вернуть Россию в 1990-е годы 13:03
СК начал проверку после пропажи вертолета на Камчатке 12:54
Эскалаторную галерею на Воробьевых горах откроют в 2022 году 12:45
Макрон призвал наращивать производство вакцин от COVID-19 12:36
В Крыму ответили на требование Вашингтона вернуть полуостров Украине 12:25
На поиски пропавшего на Камчатке Ми-2 вылетел вертолет МЧС 12:16
Белый дом вычеркнул из стенограммы заявление о вступлении Украины в НАТО 11:57
На Камчатке пропал вертолет Ми-2 11:40
Собянин рассказал о программе благоустройства школьных дворов в Москве 11:40
Глава УЕФА предложит исключить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" из еврокубков 11:40
Видео: Над Ржевским мемориалом запустили тысячу дронов 11:35
Оперштаб: Еще 2482 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:32
В Ульяновске с COVID-19 госпитализирован 31 студент из Индии 11:17
На московских бульварах открылись выставки о Дне Победы 10:59
В Триполи атаковали штаб-квартиру Президентского совета Ливии 10:36
На Камчатке женщине-ветерану вручили награду спустя 76 лет 10:28
В Москве подскочил спрос на апартаменты 10:14
Шайба Капризова принесла победу "Миннесоте" в овертайме 10:09
Пользователи не останутся без WhatsApp после 15 мая 09:31
Синоптики пообещали москвичам интенсивные осадки 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
08.05.2021 13:40
Рубрика: Власть

У судебных приставов находится 13,6 млн дел о взыскании штрафов ГИБДД

Текст: Владислав Куликов

В первом квартале нынешнего года на исполнении службы судебных приставов находилось 18,1 миллиона дел о взыскании штрафов, наложенных на водителей госавтоинспекцией. Общая сумма долга лихачей составила 15,2 миллиарда рублей. Такие данные опубликованы в свежей ведомственной статистике.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Некоторые из восьми "неожиданных водительских штрафов" оказались мифом

Говорить, что через руки приставов прошли более 18 миллионов нарушителей правил дорожного движения вряд ли уместно, так как некоторые лихачи зарабатывают по несколько штрафов. Иногда счет нарушений идет на десятки и даже сотни.

Например, как рассказывают в управлении Федеральной службы судебных приставов, некий 43-летний житель столицы накопил сразу 326 штрафов на общую сумму 491 тысяча рублей. "Решения о штрафах выносились в основном из-за превышения скорости, проездов на запрещающий сигнал светофора и несоблюдения требований дорожных знаков или разметки", - рассказывают в ведомстве.

Как бы то ни было, 4,55 миллиона дел из 18,1 миллиона были возбуждены в этом году. Лихачи-нарушители за три месяца накатали на 3,9 миллиарда рублей штрафа. При этом сообщается, что в первом квартале было прекращено 4,56 миллиона дел, то есть закрыто было немногим больше дел, чем открыто. Таким образом, подсчеты показывают, что сейчас в работе у приставов находится более 13,6 миллиона дел о взыскании штрафов с нарушителей правил дорожного движения.

Если лихачи игнорируют квитанции ГИБДД и копят штрафы, то должны быть готовы к тому, что рано или поздно приставы придут к ним за автомобилем. Например, именно так случилось с тем самым столичным водителем, что накопил три сотни с лишним штрафов. "В рамках исполнительного производства вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля "Фольксваген Пассат" и обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника, - рассказывают в управлении ФССП по Москве. - В результате комплекса совместных мероприятий, проведенных судебными приставами и сотрудниками Госавтоинспекции Москвы, автомобиль должника задержан, а судебным приставом наложен арест на транспортное средство. Арестованная машина эвакуирована на специализированную стоянку ГКУ "АМПП". Неплательщику административных штрафов вручены квитанции для оплаты долга. Вскоре после этого задолженность была погашена в полном объеме. Транспортное средство возвращено владельцу, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением".

Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Власть Право Административное право Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст ФССП Полномочия судебных приставов

Главное сегодня

Кабмин дополнил перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием
Минпросвещения будет противостоять попыткам исказить историю
Новак обозначил сроки ускоренной газификации в России
Депутат Рады Рабинович обратился к украинцам в преддверии 9 Мая
Anadolu: США мечтают вернуть Россию в 1990-е годы
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов