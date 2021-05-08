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08.05.2021 10:36
Рубрика: В мире

В Триполи атаковали штаб-квартиру Президентского совета Ливии

Текст: Александр Саможнев

В пятницу, 7 мая, вечером вооруженные люди атаковали отель "Коринтия" в Триполи, в котором расположена штаб-квартира Президентского совета Ливии. Они потребовали отставки министра иностранных дел Наджлы аль-Мангуш и генерал-майора Хусейна аль-Айеба с поста председателя Службы общей разведки спустя день после его назначения, сообщает телеканал Al Arabiya.

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По данным из ливийских силовых структур, глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи покинул здание через черный ход. Три члена совета находятся в безопасности. Вместе с тем нападавшие похитили главу канцелярии Президентского совета Мухаммеда аль-Мабрука.

Не исключено, что за нападением стоят вооруженные формирования Западного региона. Они участвовали в объявленной бывшим главой Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем операции "Вулкан гнева" против Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Весной 2019 года военный объявил о начале похода на Триполи.

Пропагандистская кампания против Аль-Мангуш обострилась после того, как политик потребовала прекратить военное присутствие Турции в регионе и вывести своих "наемников" с ливийской земли. Правительство отказалось комментировать, получала ли Мангуш угрозы или на нее оказывалось давление с целью сместить с должности.

Аль-Айеб взял на себя руководство офисом Абдуллы аль-Сенусси, последнего главы разведывательной службы страны во время правления покойного президента Муаммара Муаммара Каддафи и до его свержения и смерти в 2011 году, информирует портал archyde.com.

В совместном заявлении посольств Германии, Италии, Великобритании, Франции и США было подтверждено, что они отказываются от любых изменений, которые могут сорвать ливийские выборы, назначенные на 24 декабря. Отмечалось также, что ливийские власти взяли на себя обязательство содействовать демократическому процессу в срок.

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