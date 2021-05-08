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08.05.2021 15:30
Рубрика: В мире

Взрыв повредил популярное у фанатов "Аякса" кафе в Амстердаме

Текст: Максим Макарычев

Взрыв, вероятно, вызванный мощным фейерверком поздно вечером в пятницу, повредил кафе Vak West в Амстердаме, которое известно как любимое место сбора фанатов футбольного клуба "Аякс". В заведении были выбиты стекла, сотрудникам удалось не допустить пожара в помещении. Инцидент произошел на следующий день после того, как подобный взрыв повредил бар в Роттердаме, который часто посещают фанаты непримиримого противника "Детей богов" - клуба "Фейеноорд".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Никто не пострадал ни при одном из взрывов, случившихся перед последней встречей сезона между "Аяксом" и "Фейеноордом", которая должна пройти в воскресенье днем. Болельщики не будут допущены на матч из-за мер изоляции от коронавируса, принятых в Нидерландах. На прошлой неделе "Аякс" в 35-й раз выиграл чемпионат Нидерландов в Eredivisie, высшей лиге голландского футбола.

Полиция Амстердама заявила, что расследует инцидент в кафе Vak West. В пятницу полиция арестовала 21-летнего мужчину из Амстердама, который подозревается в причастности к серии аналогичных взрывов в Роттердаме, в том числе в двух барах, известных как места встреч фанатов "Фейеноорда". Полиция сообщила в твите, что они все еще расследуют мотив злоумышленника.

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