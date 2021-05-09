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09.05.2021 20:44
Рубрика: Власть

Более 763,6 тысячи человек в Вооруженных силах РФ уже привились от COVID-19

Текст: Юрий Гаврилов

Число привитых от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" достигло в армии и на флоте 763 623 человека. Это не только военнослужащие, но и члены их семей, а также гражданский персонал Вооруженных сил России. Многих из них также привили вторым компонентом препарата. Об сообщается в специальном бюллетене Минобороны РФ на сайте ведомства.

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Там же представлены последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По приведенным в бюллетене данным, только за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 16 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые с марта прошлого года избавились от этой инфекции, превысило в армии и на флоте 33,1 тысячи.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 114,8 тысячи военнослужащих, контактировавших с инфицированными.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 310 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 207 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Одного лечат гражданские медики. 102 человека изолированы на дому. Сообщается, что у трех инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 11 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 83 человек.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 712 человек, 184 из которых - гражданские.

Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции, говорится в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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