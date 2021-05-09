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09.05.2021 01:24
Рубрика: Общество

Члены экипажа МКС поздравили жителей Земли с Днем Победы

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили всех жителей Земли с Днем Победы. Их видеообращение размещено на сайте "Роскосмоса".

Фото: iStock
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По словам Новицкого, мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла, будем чтить память миллионов жертв, ценой которых были возвращены мир, право на жизнь и свободу. "Память об этом будет для нас всегда священна", - подчеркнул космонавт.

Дубров отметил, что день окончания Великой Отечественной войны по праву считается одним из главных событий XX века, так как он определил будущее мирное развитие человеческой цивилизации.

Ванде Хай пожелал всему человечеству мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и радости. Он также добавил, что сейчас космонавты и астронавты, находящиеся на орбите, объедены одной целью - это стремление к открытиям и исследованиям на благо человечества. Он подчеркнул, что МКС - это яркий исторический пример международного сотрудничества.

Отметим, что россияне, находящиеся на МКС, традиционно передают землянам поздравления с праздниками. В апреле космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров поздравляли с 60-летием со дня полета Юрия Гагарина в космос.

Сейчас на борту МКС кроме Новицкого, Дуброва и Ванде Хая, находятся также астронавты НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

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