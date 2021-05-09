Глава СКР после Парада навестил ветерана и лично поздравил с Днем Победы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин стал одним из приглашенных зрителей праздничного Парада Победы. А после его завершения вместе со своим первым заместителем Эдуардом Кабурнеевым он навестил ветерана Великой Отечественной войны Виктора Светличного.

Бастрыкин поздравил ветерана с праздником и передал подарки и цветы, выразив огромную признательность и благодарность за мирное небо над головой, подаренную жизнь будущим поколениям и за участие в воспитании молодежи.

Виктор Гаврилович родился 19 ноября 1927 года в одном из сел Казахской ССР. И в неполные 18 лет был призван в армию. Служил радиотелеграфистом 738 отдельного полка связи 4-й воздушной армии. После демобилизации Светличный поступил на юридический факультет Московского государственного университета. По окончании учебы по распределению направлен на службу в прокуратуру Молдавской ССР. Вернувшись в Москву, Виктор Гаврилович служил и в прокуратуре и в МВД. На пенсию он вышел в 1998 году. Общий стаж службы Светличного составил 46 лет.

Светличный награжден многочисленными медалями. Ему присвоено звание "Почетный работник прокуратуры". В прошлом году Бастрыкин наградил ветерана медалью "Доблесть и отвага".