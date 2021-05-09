Илон Маск признался в синдроме Аспергера

Американский миллиардер, "человек из будущего" Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и Space X, неожиданно признался в том, что страдает синдромом Аспергера. Это психическое расстройство аутистического спектра, которое проявляется с детства в виде проблем с коммуникаций, отсутствием эмпатии и зацикленностью на определенных видах деятельности. Как передает портал boston.com, такое заявление предприниматель сделал в эфире программы Saturday Night Live на телеканале NBC, где он попробовал себя в качестве ведущего.

"Для меня честь стать ведущим SNL. Мой сегодняшний дебют войдет в историю, ведь я буду первым ведущим программы с синдромом Аспергера. По крайней мере, первым, кто в этом признался", - внезапно разоткровенничался Маск. По его словам, в этом кроется причина его порой спутанных мыслей, которые он транслирует миру, в том числе через Twitter.

"Так уж работает мой мозг. Я совершенствую электромобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы, правда, думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?" - отметил бизнесмен.

Напомним, что синдром Аспергера (назван по имени австрийского психиатра и педиатра, описавшего это расстройство в 1944 году) также диагностирован у шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг.