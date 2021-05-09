Космонавт Олег Новицкий принял участие в акции "Бессмертный полк" на борту МКС

Российский космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на борту Международной космической станции, присоединился к онлайн-акции "Бессмертный полк".

Как сообщили в "Роскосмосе", Новицкий развернул на околоземной орбите копию Знамени Победы.

"Бессмертный полк на борту Международной космической станции - уже семейная традиция! Вечная память!" - написал он на своей официальной странице в Twitter.

Он также опубликовал две фотографии, на которых изображен он сам, копия Знамени Победы и ноутбук - с фотографиями дедушек и бабушек его и его супруги Юлии.