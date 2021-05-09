Матвиенко: Важно помнить о цене Великой Победы и ее значении для человечества

На фоне постоянных попыток переписать историю и непростой ситуации в мире особенно важно не забывать о цене Великой Победы, ее значении для всего человечества. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя россиян с Днем Победы.

Девятое мая - всенародно любимый праздник и "одна из нерушимых духовных скреп нашего общества", - цитирует РИА Новости. По словам Матвиенко, бессмертный подвиг участников Великой Отечественной войны служит для россиян непреходящим нравственным ориентиром, мерилом поступков и устремлений. Спикер Совфеда подчеркнула, что граждан России объединяет память о мужестве, героизме, самоотверженности миллионов фронтовиков и тружеников тыла, "позволяет явственнее осознать, что мы обязаны быть достойными наследниками поколения победителей".

Наш общий долг - оберегать память о героическом прошлом, эффективно строить настоящее и стремиться передать будущим поколениям независимую и сильную Россию. "Мы всегда будем чтить павших защитников Отечества, окружать вниманием и теплом ветеранов, воспитывать молодежь на высоких идеалах гуманизма, патриотизма и справедливости", - заключила Матвиенко.

В преддверии Дня Победы президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к лидерам и гражданам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также к народам Грузии и Украины. "Сегодня наш моральный долг - бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет", - подчеркнул российский лидер. Он призвал вместе противостоять любым попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Великой Отечественной войны, а также оправданию "чудовищных злодеяний, совершенных нацистами и их приспешниками". Президент России также выразил благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.