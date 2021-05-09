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09.05.2021 10:27
Рубрика: Общество

Метеоусловия позволяют провести воздушную часть парада в Москве

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Метеоусловия не помешают провести воздушную часть парада в Москве в запланированное время. Об этом заявил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади

"Да, мы готовимся. Экипажи выполняют взлеты в соответствии с запланированным временем", - сказал он в эфире Первого канала.

В Параде Победы на Красной площади должны принять участие 76 единиц военной авиации - 53 самолета и 23 вертолета. Такое число определили не случайно - оно соответствует количеству лет, минувших  со Дня Победы.

В числе парадной авиатехники - стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М, истребители  пятого поколения Су-57. А также высотные перехватчики  МиГ-31К - носители гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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