Метеоусловия позволяют провести воздушную часть парада в Москве

Метеоусловия не помешают провести воздушную часть парада в Москве в запланированное время. Об этом заявил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Да, мы готовимся. Экипажи выполняют взлеты в соответствии с запланированным временем", - сказал он в эфире Первого канала.

В Параде Победы на Красной площади должны принять участие 76 единиц военной авиации - 53 самолета и 23 вертолета. Такое число определили не случайно - оно соответствует количеству лет, минувших со Дня Победы.

В числе парадной авиатехники - стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М, истребители пятого поколения Су-57. А также высотные перехватчики МиГ-31К - носители гиперзвуковых ракет "Кинжал".