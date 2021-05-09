Министр обороны Бразилии: Змея может закурить снова, если потребуется

Победа во Второй мировой войне является предметом особой гордости для бразильцев, и в особенности для бразильских военных. Каждый год 8 мая они чтят подвиг своих солдат и поздравляют ветеранов.

Непростая эпидемиологическая ситуация в стране внесла свои коррективы в праздничные мероприятия. Так, в ряде бразильских городов прошли традиционные уже "Колонны Победы", главными участниками которых стали "ветераны автопрома" - военные автомобили 1940-х годов.

Не забывают бразильцы в этот день и про своих ветеранов. Накануне в Бразилиа к дому 103-летнего Нестора Силвы приехал военный оркестр, чтобы поздравить его с 76 годовщиной Победы во Второй мировой войне. Несмотря на свой преклонный возраст, отставной подполковник вышел на улицу и все поздравления в свой адрес принял, стоя на ногах.

В некоторых войсковых частях ко Дню Победы приурочили процедуру вручения молодым солдатам беретов в знак их становления полноценными боевыми единицами бразильских Вооруженных сил.

Традиционно министр обороны страны поздравляет сограждан с Днем Победы, отмечая заслуги бразильской армии и флота в общей победе над фашизмом. В этом году Валтер Брага Нетто напомнил, что в самом начале крупнейшего за всю историю человечества военного конфликта никто не верил, что Бразилия может вступить в войну. "Скорее змея закурит, чем Бразилия вступит в войну", - шутили скептики. Однако история рассудила по-другому. "Змея закурила, и, если потребуется, закурит снова", - говорится в заявлении министра, опубликованном на официальном сайте бразильского оборонного ведомства.