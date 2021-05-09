Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади

Ровно в 10:00 по московскому времени на Красной площади начнется военный парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По кремлевской брусчатке пройдут более двенадцати тысяч солдат, офицеров, курсантов военных учебных заведений и воспитанников кадетских корпусов.

По главной площади страны проедет 191 единица военной техники. В ходе воздушной части парада, если позволит погода, над столицей пролетят 76 вертолетов и самолетов.

Командовать парадом будем главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Сайт "РГ" проведет онлайн-трансляцию военного парада.