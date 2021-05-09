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1 мая 2021 г. 00:50
"Родина"
Текст: Вера Черенева
Фото: Сергей Николаев
Родина - № 5(521)

Поезд Победы прибывает на первый путь

"Родина" познакомилась с удивительным музеем на колесах
Три километра кабеля, 80 телевизоров, тысяча квадратных метров декораций, 150 фигур. Все это умещается в восьми вагонах интерактивного музея "Поезд Победы". Состав курсирует по железным дорогам страны, показывая в необычном ракурсе историю Великой Отечественной войны.

Корреспонденты "Родины" застали "Поезд Победы" в Великом Новгороде.

На железнодорожном вокзале состав встречает студентка Гуманитарного института НовГУ Екатерина Андресон. Вместе с двумя десятками волонтеров она три дня будет помогать проводить экскурсии.

- Все надели наушники? - музей на колесах гиперактивный, и без аудиогида не обойтись. Через мгновение в наушниках раздается мелодичный голос: "Здравствуйте, меня зовут Лидия". Повествование ведется от имени помощника машиниста Лидии Чухрай. Это собирательный образ, но на железных дорогах Великой Отечественной работали тысячи других девчонок. Из их писем, записей в дневниках, воспоминаний и создан цифровой аудиогид, который показывает войну из окна поезда. Группа проходит от головы до хвоста состава, экскурсия длится от 20 до 40 минут.
К 100-летию со дня рождения Григория Чухрая публикуем отрывки из его книги "Моя война"

Все предметы здесь настоящие: винтажные сундуки, старинные книги, оружие. Они поступали в разные годы в фонды движения "Невский баталист", специалисты которого и создавали инсталляцию. В вагонных окнах - телеэкраны: провожающие машут платками с перрона, поезд под стук колес покидает вокзал...

Восемь вагонов - восемь незабываемых сюжетов войны.

Первый вагон - счастливое довоенное время, на плацкартных сиденьях фигуры туристов, демобилизованных солдат, семья едет проведать родственников... Но вот уже вместо удочек на полках вагона винтовки и солдатские рюкзаки. А на экранах - сгорбленные женщины и дети покидают родные деревни, спасаясь от врага. Есть в поезде вагон, который экскурсоводы не рекомендуют посещать детям до 12 лет и очень впечатлительным людям - здесь воссоздана перевозка пленных в концлагерь. Есть санитарный вагон. Есть штабной, в нем размещена экспозиция, рассказывающая о быте маршала Константина Рокоссовского. Никакой роскоши - ширма, за которой стоит кровать, стол с картами, пара вешалок для кителей...
Правнучка маршала Рокоссовского перелистала его письма домой

Последний вагон - Победа. Изможденные, счастливые воины едут домой, а за окнами на нас смотрят лица людей в военной форме. Это снимки ветеранов из проекта "Бессмертный полк".

"Поезд Победы" начал курсировать по городам страны осенью прошлого года, в самый разгар пандемии. Но все же успел посетить более 20 городов. Есть ограничения и сейчас: на экскурсию пока пускают группы до 10 человек. Желающие регистрируются на сайте проекта, записываясь на определенное время. Посещение бесплатное. К моменту, когда состав пришел в Великий Новгород, свободных мест уже не было...

Темы дня:
#Великая Отечественная война
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