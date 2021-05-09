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09.05.2021 21:41
Рубрика: Общество

Андрей Воробьев поздравил ветеранов и жителей Подмосковья с Днем Победы

Текст: Любовь Проценко

Глава Подмосковья Андрей Воробьев побывал на военном Параде на Красной площади вместе с сыновьями и супругой. Об этом сообщила пресс-служба правительства Московской области.

Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В ее сообщении говорится, что губернатор поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Московской области.

Обращаясь к ним, он сказал: "Уважаемые жители Подмосковья! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Для каждой семьи и всего нашего народа 9 Мая - особенный, важный и памятный день. В далеком 1945-м закончилась война, страна встречала своих героев, начиналась новая мирная жизнь. За эту жизнь мы говорим спасибо нашим родным людям, отцам, дедам и прадедам, всему поколению победителей!"

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