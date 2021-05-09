Евгений Нифантьев подарил школьному музею "фронтовую шкатулку"

Историко-краеведческой музей "История села Борисово" Школы N867 пополнился новым экспонатом - ящиком из-под патронов, который наполнили "фронтовыми" письмами москвичи. Такой подарок 9 мая вручил руководителю музея член Общественной палаты Евгений Нифантьев, завершая акцию памяти "Фронтовой треугольник".

"Эта акция для нас очень символична - мы превратили ящик для патронов в шкатулку для писем с теплыми воспоминаниями о героях. Эти строки написаны потомками наших защитников от руки на письмах-треугольниках, которые так ждали с фронта. Но в этой шкатулке еще осталось место. Надеюсь, что посетители музея тоже пополнят ее письмами, которые будут бережно храниться в музее, а к 100-летию Победы мы откроем ее, и рассказы о наших героях зазвучат детскими голосами", - сказал Евгений Нифантьев.

Послание молодежи написала на письме-треугольнике и жительница блокадного Ленинграда Августа Владимировна Пугачева.

"Очень радостно, что вы бережете память о своих родственниках, которым пришлось защищать страну в самый кровопролитный период ее истории. Благодаря им мы живем в мирное время. Но это не значит, что вам некого защищать. Сегодня в вашей заботе очень нуждаются пожилые, особенно одинокие старики", - обратилась бывшая блокадница к волонтерам акции.

Она рассказала, что хранит письмо друга-однополчанина отца - Владимира Константиновича Лазарева, который с первых дней войны воевал в развед-роте на Карельском фронте и погиб 17 февраля 1943 года. Сама она решила связать свою жизнь с медициной. Окончив в Москве Второй мед, она проработала детским психиатром до 71 года.

Руководитель историко-краеведческого музея "История села Борисово" Школы N867 Юрий Кондрев поблагодарил Евгения Нифантьева и волонтеров за ценный подарок.

"Экспозицией нашего музея, посвященной Великой Отечественной войне, интересуются не только жители района, поэтому посетители обязательно оставят записи в этой шкатулке. Мы верим, что доблесть и подвиги советских людей, мужчин, женщин, стариков и детей никогда не будут забыты. Данный экспонат объединит все поколения и позволит быть сопричастными к родной истории, сохраняя память о трудных 1418 днях и ночах, выпавших на долю советского человека в борьбе с фашизмом", - отметил Юрий Кондрев.