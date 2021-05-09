Синоптики рассказали о погоде 9 мая в центральной части России

Жителям центральной части России не стоит рассчитывать на особое тепло девятого мая. Согласно данным, размещенным на сайте Гидрометцентра, в Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже воздух прогреется до +12…+15 градусов.

В Москве - облачно с прояснениями, местами не исключен кратковременный дождь, а столбики термометров покажут 11-13 градусов. Кроме того, прогнозируется сильный ветер (порывы до 15 метров в секунду). "Погода может повлиять на воздушную часть Парада", - предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, что 8 мая в столице выпало рекордное количество осадков - 39 миллиметров (75 процентов месячной нормы). Прежний рекорд фиксировался в 2017 году (28 миллиметров), пишет "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.