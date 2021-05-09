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09.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8 419 случаев COVID-19 в 82 регионах

Текст: Любовь Проценко
Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2828
  • 2 Санкт-Петербург 729
  • 3 Московская область 636
  • 4 Ростовская область 207
  • 5 Воронежская область 137
  • 6 Саратовская область 124
  • 7 Нижегородская область 121
  • 8 Иркутская область 120
  • 9 Красноярский край 106
  • 10 Республика Крым 105
  • 11 Республика Саха (Якутия) 99
  • 12 Челябинская область 99
  • 13 Свердловская область 99
  • 14 Пермский край 98
  • 15 Волгоградская область 95
  • 16 Самарская область 94
  • 17 Краснодарский край 92
  • 18 Республика Башкортостан 91
  • 19 Пензенская область 81
  • 20 Ульяновская область 79
  • 21 Ярославская область 78
  • 22 Ленинградская область 74
  • 23 Тверская область 72
  • 24 Новосибирская область 72
  • 25 Белгородская область 68
  • 26 Курская область 66
  • 27 Брянская область 65
  • 28 Кировская область 65
  • 29 Оренбургская область 65
  • 30 Алтайский край 63
  • 31 Липецкая область 62
  • 32 Кемеровская область 62
  • 33 Ставропольский край 62
  • 34 Ивановская область 61
  • 35 Калининградская область 60
  • 36 Псковская область 57
  • 37 Калужская область 55
  • 38 Республика Чувашия 54
  • 39 Омская область 54
  • 40 Архангельская область 53
  • 41 Владимирская область 52
  • 42 Тюменская область 51
  • 43 Тульская область 50
  • 44 Орловская область 48
  • 45 Ханты-Мансийский автономный округ 47
  • 46 Республика Дагестан 47
  • 47 Астраханская область 45
  • 48 Удмуртская Республика 44
  • 49 Республика Карелия 42
  • 50 Рязанская область 41
  • 51 Смоленская область 40
  • 52 Тамбовская область 36
  • 53 Вологодская область 36
  • 54 Республика Татарстан 36
  • 55 Курганская область 31
  • 56 Новгородская область 30
  • 57 Республика Мордовия 29
  • 58 Костромская область 28
  • 59 Мурманская область 25
  • 60 Томская область 25
  • 61 Севастополь 24
  • 62 Республика Коми 24
  • 63 Забайкальский край 24
  • 64 Республика Хакасия 23
  • 65 Республика Бурятия 23
  • 66 Приморский край 22
  • 67 Кабардино-Балкарская Республика 20
  • 68 Хабаровский край 20
  • 69 Сахалинская область 16
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 16
  • 71 Республика Марий Эл 15
  • 72 Амурская область 15
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 74 Республика Ингушетия 13
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 11
  • 76 Чеченская Республика 11
  • 77 Республика Калмыкия 10
  • 78 Республика Адыгея 9
  • 79 Камчатский край 8
  • 80 Республика Тыва 4
  • 81 Магаданская область 3
  • 82 Республика Алтай 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 880 262 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай 0,02%
  • 3. Республика Тыва 0,03%
За последние сутки подтверждено 334 смерти:
  • Москва 58
  • Санкт-Петербург 37
  • Нижегородская область 17
  • Самарская область 15
  • Ленинградская область 13
  • Краснодарский край 11
  • Московская область 10
  • Красноярский край 9
  • Тверская область 8
  • Пермский край 8
  • Свердловская область 8
  • Иркутская область 8
  • Ульяновская область 7
  • Челябинская область 7
  • Тульская область 6
  • Ростовская область 6
  • Алтайский край 6
  • Волгоградская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Саратовская область 5
  • Воронежская область 4
  • Курская область 4
  • Республика Коми 4
  • Архангельская область 4
  • Калининградская область 4
  • Псковская область 4
  • Республика Крым 4
  • Пензенская область 4
  • Вологодская область 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Оренбургская область 3
  • Новосибирская область 3
  • Белгородская область 2
  • Липецкая область 2
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Севастополь 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Забайкальский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Ивановская область 1
  • Смоленская область 1
  • Мурманская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Астраханская область 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Чувашия 1
  • Тюменская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Омская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Приморский край 1

За весь период по России умерло 113 326 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 517 человек:
  • Москва 2134
  • Санкт-Петербург 821
  • Московская область 428
  • Ростовская область 201
  • Псковская область 197
  • Саратовская область 142
  • Воронежская область 137
  • Свердловская область 121
  • Краснодарский край 115
  • Иркутская область 108
  • Республика Башкортостан 107
  • Тамбовская область 100
  • Нижегородская область 100
  • Челябинская область 100
  • Красноярский край 95
  • Курская область 93
  • Пензенская область 92
  • Ульяновская область 91
  • Архангельская область 89
  • Ленинградская область 89
  • Калининградская область 81
  • Самарская область 81
  • Брянская область 73
  • Новгородская область 71
  • Ярославская область 70
  • Оренбургская область 69
  • Волгоградская область 66
  • Ивановская область 63
  • Кировская область 62
  • Кемеровская область 58
  • Омская область 58
  • Калужская область 57
  • Липецкая область 56
  • Орловская область 54
  • Владимирская область 52
  • Республика Дагестан 52
  • Удмуртская Республика 52
  • Республика Чувашия 52
  • Пермский край 52
  • Тюменская область 51
  • Севастополь 49
  • Тульская область 48
  • Республика Карелия 48
  • Алтайский край 48
  • Ханты-Мансийский автономный округ 47
  • Республика Крым 45
  • Тверская область 43
  • Курганская область 42
  • Приморский край 42
  • Рязанская область 37
  • Республика Бурятия 35
  • Забайкальский край 30
  • Вологодская область 29
  • Кабардино-Балкарская Республика 25
  • Республика Марий Эл 24
  • Астраханская область 22
  • Ставропольский край 22
  • Хабаровский край 22
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 21
  • Республика Коми 20
  • Республика Хакасия 19
  • Смоленская область 18
  • Республика Мордовия 18
  • Белгородская область 17
  • Новосибирская область 16
  • Томская область 16
  • Амурская область 16
  • Республика Калмыкия 15
  • Республика Тыва 15
  • Мурманская область 14
  • Сахалинская область 14
  • Костромская область 9
  • Республика Татарстан 9
  • Республика Адыгея 7
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Камчатский край 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Чеченская Республика 2
  • Магаданская область 2
  • Республика Алтай 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 496 132.

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