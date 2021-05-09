За сутки в России подтверждено 8 419 случаев COVID-19 в 82 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2828
- 2 Санкт-Петербург 729
- 3 Московская область 636
- 4 Ростовская область 207
- 5 Воронежская область 137
- 6 Саратовская область 124
- 7 Нижегородская область 121
- 8 Иркутская область 120
- 9 Красноярский край 106
- 10 Республика Крым 105
- 11 Республика Саха (Якутия) 99
- 12 Челябинская область 99
- 13 Свердловская область 99
- 14 Пермский край 98
- 15 Волгоградская область 95
- 16 Самарская область 94
- 17 Краснодарский край 92
- 18 Республика Башкортостан 91
- 19 Пензенская область 81
- 20 Ульяновская область 79
- 21 Ярославская область 78
- 22 Ленинградская область 74
- 23 Тверская область 72
- 24 Новосибирская область 72
- 25 Белгородская область 68
- 26 Курская область 66
- 27 Брянская область 65
- 28 Кировская область 65
- 29 Оренбургская область 65
- 30 Алтайский край 63
- 31 Липецкая область 62
- 32 Кемеровская область 62
- 33 Ставропольский край 62
- 34 Ивановская область 61
- 35 Калининградская область 60
- 36 Псковская область 57
- 37 Калужская область 55
- 38 Республика Чувашия 54
- 39 Омская область 54
- 40 Архангельская область 53
- 41 Владимирская область 52
- 42 Тюменская область 51
- 43 Тульская область 50
- 44 Орловская область 48
- 45 Ханты-Мансийский автономный округ 47
- 46 Республика Дагестан 47
- 47 Астраханская область 45
- 48 Удмуртская Республика 44
- 49 Республика Карелия 42
- 50 Рязанская область 41
- 51 Смоленская область 40
- 52 Тамбовская область 36
- 53 Вологодская область 36
- 54 Республика Татарстан 36
- 55 Курганская область 31
- 56 Новгородская область 30
- 57 Республика Мордовия 29
- 58 Костромская область 28
- 59 Мурманская область 25
- 60 Томская область 25
- 61 Севастополь 24
- 62 Республика Коми 24
- 63 Забайкальский край 24
- 64 Республика Хакасия 23
- 65 Республика Бурятия 23
- 66 Приморский край 22
- 67 Кабардино-Балкарская Республика 20
- 68 Хабаровский край 20
- 69 Сахалинская область 16
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 16
- 71 Республика Марий Эл 15
- 72 Амурская область 15
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 14
- 74 Республика Ингушетия 13
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 11
- 76 Чеченская Республика 11
- 77 Республика Калмыкия 10
- 78 Республика Адыгея 9
- 79 Камчатский край 8
- 80 Республика Тыва 4
- 81 Магаданская область 3
- 82 Республика Алтай 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 880 262 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай 0,02%
- 3. Республика Тыва 0,03%
За последние сутки подтверждено 334 смерти:
- Москва 58
- Санкт-Петербург 37
- Нижегородская область 17
- Самарская область 15
- Ленинградская область 13
- Краснодарский край 11
- Московская область 10
- Красноярский край 9
- Тверская область 8
- Пермский край 8
- Свердловская область 8
- Иркутская область 8
- Ульяновская область 7
- Челябинская область 7
- Тульская область 6
- Ростовская область 6
- Алтайский край 6
- Волгоградская область 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Саратовская область 5
- Воронежская область 4
- Курская область 4
- Республика Коми 4
- Архангельская область 4
- Калининградская область 4
- Псковская область 4
- Республика Крым 4
- Пензенская область 4
- Вологодская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Оренбургская область 3
- Новосибирская область 3
- Белгородская область 2
- Липецкая область 2
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Севастополь 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Забайкальский край 2
- Хабаровский край 2
- Ивановская область 1
- Смоленская область 1
- Мурманская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Чувашия 1
- Тюменская область 1
- Кемеровская область 1
- Омская область 1
- Республика Бурятия 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Приморский край 1
За весь период по России умерло 113 326 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 517 человек:
- Москва 2134
- Санкт-Петербург 821
- Московская область 428
- Ростовская область 201
- Псковская область 197
- Саратовская область 142
- Воронежская область 137
- Свердловская область 121
- Краснодарский край 115
- Иркутская область 108
- Республика Башкортостан 107
- Тамбовская область 100
- Нижегородская область 100
- Челябинская область 100
- Красноярский край 95
- Курская область 93
- Пензенская область 92
- Ульяновская область 91
- Архангельская область 89
- Ленинградская область 89
- Калининградская область 81
- Самарская область 81
- Брянская область 73
- Новгородская область 71
- Ярославская область 70
- Оренбургская область 69
- Волгоградская область 66
- Ивановская область 63
- Кировская область 62
- Кемеровская область 58
- Омская область 58
- Калужская область 57
- Липецкая область 56
- Орловская область 54
- Владимирская область 52
- Республика Дагестан 52
- Удмуртская Республика 52
- Республика Чувашия 52
- Пермский край 52
- Тюменская область 51
- Севастополь 49
- Тульская область 48
- Республика Карелия 48
- Алтайский край 48
- Ханты-Мансийский автономный округ 47
- Республика Крым 45
- Тверская область 43
- Курганская область 42
- Приморский край 42
- Рязанская область 37
- Республика Бурятия 35
- Забайкальский край 30
- Вологодская область 29
- Кабардино-Балкарская Республика 25
- Республика Марий Эл 24
- Астраханская область 22
- Ставропольский край 22
- Хабаровский край 22
- Ямало-Ненецкий автономный округ 21
- Республика Коми 20
- Республика Хакасия 19
- Смоленская область 18
- Республика Мордовия 18
- Белгородская область 17
- Новосибирская область 16
- Томская область 16
- Амурская область 16
- Республика Калмыкия 15
- Республика Тыва 15
- Мурманская область 14
- Сахалинская область 14
- Костромская область 9
- Республика Татарстан 9
- Республика Адыгея 7
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Камчатский край 5
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Чеченская Республика 2
- Магаданская область 2
- Республика Алтай 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 496 132.