За сутки в России подтверждено 8 419 случаев COVID-19 в 82 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2828

2 Санкт-Петербург 729

3 Московская область 636

4 Ростовская область 207

5 Воронежская область 137

6 Саратовская область 124

7 Нижегородская область 121

8 Иркутская область 120

9 Красноярский край 106

10 Республика Крым 105

11 Республика Саха (Якутия) 99

12 Челябинская область 99

13 Свердловская область 99

14 Пермский край 98

15 Волгоградская область 95

16 Самарская область 94

17 Краснодарский край 92

18 Республика Башкортостан 91

19 Пензенская область 81

20 Ульяновская область 79

21 Ярославская область 78

22 Ленинградская область 74

23 Тверская область 72

24 Новосибирская область 72

25 Белгородская область 68

26 Курская область 66

27 Брянская область 65

28 Кировская область 65

29 Оренбургская область 65

30 Алтайский край 63

31 Липецкая область 62

32 Кемеровская область 62

33 Ставропольский край 62

34 Ивановская область 61

35 Калининградская область 60

36 Псковская область 57

37 Калужская область 55

38 Республика Чувашия 54

39 Омская область 54

40 Архангельская область 53

41 Владимирская область 52

42 Тюменская область 51

43 Тульская область 50

44 Орловская область 48

45 Ханты-Мансийский автономный округ 47

46 Республика Дагестан 47

47 Астраханская область 45

48 Удмуртская Республика 44

49 Республика Карелия 42

50 Рязанская область 41

51 Смоленская область 40

52 Тамбовская область 36

53 Вологодская область 36

54 Республика Татарстан 36

55 Курганская область 31

56 Новгородская область 30

57 Республика Мордовия 29

58 Костромская область 28

59 Мурманская область 25

60 Томская область 25

61 Севастополь 24

62 Республика Коми 24

63 Забайкальский край 24

64 Республика Хакасия 23

65 Республика Бурятия 23

66 Приморский край 22

67 Кабардино-Балкарская Республика 20

68 Хабаровский край 20

69 Сахалинская область 16

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 16

71 Республика Марий Эл 15

72 Амурская область 15

73 Карачаево-Черкесская Республика 14

74 Республика Ингушетия 13

75 Республика Северная Осетия-Алания 11

76 Чеченская Республика 11

77 Республика Калмыкия 10

78 Республика Адыгея 9

79 Камчатский край 8

80 Республика Тыва 4

81 Магаданская область 3

82 Республика Алтай 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 880 262 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай 0,02%

3. Республика Тыва 0,03% За последние сутки подтверждено 334 смерти: Москва 58

Санкт-Петербург 37

Нижегородская область 17

Самарская область 15

Ленинградская область 13

Краснодарский край 11

Московская область 10

Красноярский край 9

Тверская область 8

Пермский край 8

Свердловская область 8

Иркутская область 8

Ульяновская область 7

Челябинская область 7

Тульская область 6

Ростовская область 6

Алтайский край 6

Волгоградская область 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Саратовская область 5

Воронежская область 4

Курская область 4

Республика Коми 4

Архангельская область 4

Калининградская область 4

Псковская область 4

Республика Крым 4

Пензенская область 4

Вологодская область 3

Республика Башкортостан 3

Оренбургская область 3

Новосибирская область 3

Белгородская область 2

Липецкая область 2

Орловская область 2

Рязанская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Севастополь 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Забайкальский край 2

Хабаровский край 2

Ивановская область 1

Смоленская область 1

Мурманская область 1

Республика Калмыкия 1

Астраханская область 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Республика Чувашия 1

Тюменская область 1

Кемеровская область 1

Омская область 1

Республика Бурятия 1

Республика Саха (Якутия) 1

Приморский край 1 За весь период по России умерло 113 326 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 517 человек: Москва 2134

Санкт-Петербург 821

Московская область 428

Ростовская область 201

Псковская область 197

Саратовская область 142

Воронежская область 137

Свердловская область 121

Краснодарский край 115

Иркутская область 108

Республика Башкортостан 107

Тамбовская область 100

Нижегородская область 100

Челябинская область 100

Красноярский край 95

Курская область 93

Пензенская область 92

Ульяновская область 91

Архангельская область 89

Ленинградская область 89

Калининградская область 81

Самарская область 81

Брянская область 73

Новгородская область 71

Ярославская область 70

Оренбургская область 69

Волгоградская область 66

Ивановская область 63

Кировская область 62

Кемеровская область 58

Омская область 58

Калужская область 57

Липецкая область 56

Орловская область 54

Владимирская область 52

Республика Дагестан 52

Удмуртская Республика 52

Республика Чувашия 52

Пермский край 52

Тюменская область 51

Севастополь 49

Тульская область 48

Республика Карелия 48

Алтайский край 48

Ханты-Мансийский автономный округ 47

Республика Крым 45

Тверская область 43

Курганская область 42

Приморский край 42

Рязанская область 37

Республика Бурятия 35

Забайкальский край 30

Вологодская область 29

Кабардино-Балкарская Республика 25

Республика Марий Эл 24

Астраханская область 22

Ставропольский край 22

Хабаровский край 22

Ямало-Ненецкий автономный округ 21

Республика Коми 20

Республика Хакасия 19

Смоленская область 18

Республика Мордовия 18

Белгородская область 17

Новосибирская область 16

Томская область 16

Амурская область 16

Республика Калмыкия 15

Республика Тыва 15

Мурманская область 14

Сахалинская область 14

Костромская область 9

Республика Татарстан 9

Республика Адыгея 7

Республика Северная Осетия - Алания 6

Камчатский край 5

Карачаево-Черкесская Республика 4

Республика Саха (Якутия) 4

Чеченская Республика 2

Магаданская область 2

Республика Алтай 1

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 496 132. Какие услуги можно получить по полису ОМС при коронавирусе