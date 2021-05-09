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Рубрика: Общество

Почему в память о погибших на войне в мае сажают сибирские кедры

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Об участнике Великой Отечественной войны Анатолии Михайловиче Терехове "РГ" впервые написала пять лет назад. Герой Кузбасса и Почетный гражданин города Кемерово, полный кавалер знака "Шахтерская слава", кавалер орденов Отечественной войны I степени и Красной Звезды. Мы снова с ним встретились. И Анатолий Михайлович рассказал нам о своем дне Победы.
Анатолию Терехову особенно запомнилась 40-я годовщина Победы. Тогда однополчанам удалось собраться вместе. Фото: Рашит Салихов Анатолию Терехову особенно запомнилась 40-я годовщина Победы. Тогда однополчанам удалось собраться вместе. Фото: Рашит Салихов
Анатолию Терехову особенно запомнилась 40-я годовщина Победы. Тогда однополчанам удалось собраться вместе. Фото: Рашит Салихов

Было много радости и слез

В середине апреля 1945-го наше танковое подразделение было срочно переброшено под польский город Краков. В начале мая мы готовились принять пополнение, чтобы двигаться дальше - на Берлин. Но 7 мая видим: поляки что-то празднуют. Потом узнали, что они отмечали Победу.

Ну а к вечеру 8 мая объявили, что подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Все выскочили на улицу и давай палить в воздух! Было много радости и много слез. И бесконечные разговоры о том, как будем жить дальше. А боевую подготовку отменили.

На следующий день был праздничный обед, нам выдали по сто граммов. Я, правда, и тогда крепких напитков не употреблял. Ну мне и без них было весело.

Володя меня спас

Домой, в Кемерово, я вернулся только в ноябре 1946 года. Меня не демобилизовали, а направили на лечение. В феврале 1945-го под Браунсбергом я был контужен. На время лишился зрения, слуха и речи. А спас меня, оттащив с позиции, друг и однополчанин Володя Плешаков.

Фото: Елена Елисеева
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После войны я навестил его в Москве, в Старых Черемушках. Потом приехал еще раз, но уже никого не нашел. Володя, вернувшийся с фронта израненным, ушел из жизни в 1974 году. Ему не было пятидесяти.

На войне погибли два моих брата и зять. На семейном совете мы решили в память о каждом из них посадить кедры. И уже больше тридцати лет в мае я езжу по городам России. И вместе с агрономами, педагогами, школьниками, студентами и военнослужащими мы высаживаем новые деревья.

Держите порох сухим

Больше всего мне запомнилась 40-я годовщина Победы. В 1985 году наш бывший командир собрал всех однополчан в белорусском городе Борисове, где дислоцировался 10-й танковый Днепровский Ордена Суворова корпус.

Это была первая встреча после войны. Жаль, из ветеранов в живых уже почти никого не осталось... Так что и в Белоруссии тоже растут сибирские кедры. В 2014 году, почти через тридцать лет, они дали плоды. Срок жизни сибирских кедров - пятьсот лет. Пусть будет длинной память о победителях.

Поздравляю всех читателей "Российской газеты" с праздником! Ветеранам желаю крепиться, побольше двигаться, общаться с родными и близкими, быть здоровыми. И рассказывать молодым обо всем, что видели на фронте.

Рассказывать без прикрас, как оно было на самом деле. Чтобы люди помнили, что вся история России - это история борьбы за свободу, единство и независимость. Чтобы знали: в наше очень непростое время нужно держать порох сухим, любить и защищать свое Отечество.

Кедры, высаженные Анатолием Тереховым в честь однополчан, дали плоды через 30 лет. Фото: Из архива Анатолия Терехова
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