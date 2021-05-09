Спасатели эвакуировали с Эльбруса пострадавшую альпинистку

В Кабардино-Балкарии спасатели спустили с Эльбруса альпинистку, которая получила травму на высоте 5300 метров. Женщина 1970 года рождения приехала на высочайшую гору Европы из города Минусинск Красноярского края.

Как сообщили в ГУ МЧС по КБР, альпинистка подлнималась на гору в одиночку.

- В Центру управления в кризисных ситуациях МЧС по региону поступила информация, что на горе Эльбрус незарегистрированная альпинистка сорвалась и получила травму. На место происшествия выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве восьми человек и двух единицы техники, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Женщину эвакуировали с ушибами и травмами конечностей на поляну "Азау". Там ее забрали сотрудники скорой помощи и отвезли в больницу.