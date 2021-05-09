Несдавшийся: как 19-летний солдат в одиночку подбил три немецких танка

Три немецких танка и 20 автоматчиков уничтожил в бою за Мелитополь парень из небольшого села Большая Кирсановка в Ростовской области Василий Хайло. Не менее выдающимся оказался и нравственный подвиг: находясь в горящем доме, он решил погибнуть, но не сдаться врагам. И "всем смертям назло" молодой солдат остался в живых и даже вынес на себе раннего товарища.

В 1943 году Василию Хайло было всего 19 лет. Фото: Николай Грищенко/РГ

Осенью 1943 года Красная армия вышла к Мелитополю, который немцами был превращен в город-крепость. Некоторые историки сравнивают кровопролитные бои за освобождение украинского города с битвой за Сталинград, так как за мужество и героизм 79 красноармейцев после освобождения Мелитополя получили "Золотые звезды", а в Москве был дан салют из 224 орудий.

"Наши войска буквально прогрызали оборону противника. Мы несли большие потери", - напишет в своих воспоминаниях маршал Советского Союза Сергей Бирюзов.

Один из уличных боев стал судьбоносным для Василия Хайло. Батарея 76-мм пушек, в котором наводчиком был молодой солдат, заняла позицию одном из городских скверов города и тут их атаковали немецкие танки и пехота.

- В память о тех событиях в нашей семье хранятся старые газеты, в которых описан подвиг моего дяди - Василия Александровича. Мы бережем фотографии и письма, но конечно основной архив сберегает его сын Валерий Васильевич, который проживает в Орле. Ведь когда дядя умер, я еще не родился, а моему брату двоюродному было всего два с половиной года, - рассказал "РГ" Геннадий Хайло.

В пожелтевшей фронтовой газете "Сталинское знамя" майор Петр Князев пишет, как сражались бойцы 321-го артиллерийского полка: "После первого выстрела немцы открыли ответный огонь. Когда дым рассеялся, то оказалось, что в живых из всей батареи остались только красноармеец Василий Хайло и сержант Григорий Фролкин, который был тяжело ранен в ноги. Василий действовал за весь расчет. С первого выстрела он подбил тяжелый танк. Вторым выстрелом был подбит танк, который обходил горящий. Узкая улица была перекрыта пылающими немецкими танками и движение застопорилось. Один танк свернул на боковую улицу и, укрывшись за углом дома, выстрелил по орудию, но промахнулся. Василий выстрелил по углу дома. Танк засыпало кирпичами. Второй выстрел был по груде кирпичей, и третий танк запылал".

От немецких пехотинцев артиллерист отбивался уже ручными гранатами, а потом перенес раненного товарища в дом. Там уже он отстреливался из винтовки. Фашисты подкатили к зданию бочки с горючим и зажгли их, но Фролов и Хайлов решили не сдаваться. Василий достал металлический портсигар товарища, вложил туда документы и нацарапал на внутренней крышке: "В этом доме заживо сгорели коммунист Фролкин Г. И. и комсомолец Хайло В. А. Мы предпочли мучительную смерть в огне, чем позорную сдачу в плен. Отомстите за нас, дорогие товарищи".

Умирать не пришлось. Выбираясь из горящего дома Василий Хайло упал и потерял сознание, а вскоре здание рухнуло и обломками прикрыло красноармейцев от фашистов. Четверо суток они пролежали под развалинами пока не подошли другие подразделения Красной армии.

За образцовое выполнение боевых заданий командования про прорыву укрепленной полосы немцев, освобождению города Мелитополь и проявленные при этом отвагу и героизм красноармейцу Василию Александровичу Хайло присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

После выписки из госпиталя в середине января 1944 года Василий Хайло был направлен для дальнейшего прохождения службы в 8-й учебный стрелковый полк, а в феврале 1945 года стал курсантом Сталинградского артиллерийского училища, находившегося тогда в Ростове-на-Дону. После окончания училища продолжил службу в 345-м артиллерийском полку, дислоцировавшемся в Урюпинске Сталинградской области.

- К сожалению, сказались старые раны. Отец не дожил до своего 30-летия всего семь минут. Он родился 18 января 1924 года, а скончался 17 января 1953 года в военном госпитале Сталинграда. Согласное его воле похоронен на родине - в селе Большая Кирсановка, - сообщил "РГ" сын героя-фронтовика Валерий Васильевич.

Земляки чтут память прославленного красноармейца. Его именем названа школа и главная улица села, где и сейчас живут родственники Героя Советского Союза, а школьники района проводят футбольный турнир.