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Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о грозе и ливнях в ряде регионов России

Ливни, гроза и ветер - о серьезном ухудшении погоды сразу в нескольких регионах России рассказали в Гидрометцентре РФ. Сильные дожди девятого мая прогнозируются в Крыму, Ивановской, Ярославской, Вологодской, Архангельской, Саратовской областях. Там также усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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"В Приморском крае будет аналогичная ситуация. В Крыму в первой половине дня сильный грозовой дождь и ветер 20-25 м/с. Это опасное явление", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах погода улучшится только 11 мая.

На Черноморском побережье Кавказа могут образоваться первые в этом году смерчи. Там будут идеальные для этого условия. "Это крайне рано. Обычно первые смерчи наблюдаются только в июле", - добавил синоптик.

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