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Рубрика: Власть

Низкий вам поклон: глава Югры поздравила ветеранов с Днем Победы

Текст: Елена Панова
Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня рано утром поздравила югорчан с Днем Великой Победы.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

"Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!

Весь мир отмечает 76-ю годовщину Великой Победы над фашизмом.

Мы живем в свободном государстве, у нас есть возможность работать, заниматься любимым делом, создавать семьи, воспитывать детей, радоваться их успехам. Эти свобода, счастье - заслуга ветеранов Великой Отечественной войны.

По линиям связи поколений мы сохраняем память о подвигах наших отцов, дедов, прадедов, о жертвах страшной войны. Мы, потомки победителей, - хранители мира.

Коренной сургутянин Михаил Иванович Кушников был призван в ряды Красной Армии в августе 1941 года, ему было 18 лет. За время войны четырежды ранен. За мужество, отвагу, героизм он получил 23 награды. Михаил Иванович участвовал в штурме Берлина, ушел из жизни в 2001 году. Он вспоминал: "Некоторые офицеры, сержанты и солдаты поставили свои подписи на стенах Рейхстага, в том числе и я нашел место на стене и написал: "Сургут. М. Кушников".

Послания героев, пропитанные неостывающим жаром войны, - это "акты о безоговорочной капитуляции" гитлеровского режима. Это гранитные страницы летописи Великой Победы.

Низкий поклон Вам, Защитники Отечества!

С праздником, дорогие югорчане! С Днем Победы!"

Из летописи Великой Отечественной

В годы войны из Ханты-Мансийского национального округа были мобилизованы и ушли добровольцами на фронт 17 890 человек, в том числе 176 женщин, 412 представителей коренных национальностей.

22-26 июня 1941 года окружной военкомат получил около двух тысяч заявлений от граждан с просьбой направить их в действующую армию. Началась мобилизация. Место в солдатском строю заняли люди призывного возраста, родившиеся в 1896-1927 годах.

Фото: iStock
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Находясь в рядах сибирских частей и соединений, воины-северяне проявили стойкость и мужество при обороне Москвы, Ленинграда, Заполярья. Отличились в Сталинградской битве, сражении на Курской дуге, битве за Днепр, при освобождении Польши, Чехословакии, при штурме Берлина.

В Великую Отечественную колхозники округа передали в фонд здоровья Красной Армии более 300 000 литров молока.

Больше 5000 югорчан-фронтовиков были награждены орденами и медалями СССР и союзных держав.

8479 жителей Югры не вернулись с фронта в родные края. Число погибших в ходе боевых действий с немецко-фашистскими и японскими войсками составило 5737 человек, умерли от ран - 742 человека, пропали без вести 1983 человека, погибли в плену - 17.

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