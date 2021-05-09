Умер оператор фильмов Рязанова, Гайдая и Михалкова Вадим Алисов

Прославленный советский, российский кинооператор Вадим Валентинович Алисов скончался 9 мая в возрасте 80 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГИКа. "Вадима Валентиновича не стало", - сказали в институте, где Алисов был профессором кафедры кинооператорского мастерства с 2002 года.

Вадим Алисов родился 20 февраля 1941 года в Киеве. Мать - актриса Нина Алисова, отец - режиссер Валентин Кадочников, сестра - актриса Лариса Кадочникова, отчим - оператор Петр Кузнецов.

После окончания школы предпринял попытку поступить во ВГИК, но неудачно - сдав на "отлично" специальность, завалил историю СССР. Устроился работать на ТВ, потом - в киносъемочную группу в НИИ, затем пришел на "Мосфильм" - в цех вспомогательной операторской техники. Работал ассистентом кинооператора Владимира Нахабцева на лентах "Зигзаг удачи", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" и "Гараж".

Закончил заочное отделение ВГИКа в 37 лет. Дипломная работа - фильм Эльдора Уразбаева "Транссибирский экспресс" (Государственная премия Казахской ССР).

Среди других работ - "Смотри в оба!", "В день праздника" Тодоровского, "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Забытая мелодия для флейты", "Дорогая Елена Сергеевна", "Моя морячка", "Агенты КГБ тоже влюбляются", "Новый Одеон", "На Дерибасовской хорошая погода…", "Анна: от 6 до 18", "Ширли-мырли", "Привет, дуралеи!", "Андерсен. Жизнь без любви", сериал "Людмила Гурченко".