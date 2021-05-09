В Боснии и Герцеговине открыли бюст маршала Жукова

Во втором по величине городе Боснии и Герцеговины Баня-Луке открыли бюст маршала Жукова. В торжественной церемонии приняли участие градоначальник Драшко Станивукович и посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов.

Бронзовый монумент был установлен по инициативе муниципальных властей и активистов местного Союза организаций бойцов народно-освободительной войны (СУБНОР).

Станивукович напомнил, что в истории российского и сербского народов особое место занимает победа над фашизмом. По его словам, это день нашей общей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности потомкам, разгромившим нацизм.

"Как выражение глубокого уважения и неразрывной дружбы двух наших народов, которые связаны историческим наследием, культурой и верой, мы в Баня-Луке открываем бюст маршала Георгия Константиновича Жукова", - заявил сербский политик.