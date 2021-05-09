В Греции прошли памятные мероприятия в честь Дня Победы

В Греции прошли памятные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в посольстве России в Афинах.

В День Победы посол России в Греции Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько возложили в афинском районе Каллифея венок к Памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941-1944 годах. Сотрудники посольства, военного атташата и генерального консульства в Салониках также возложили венки и цветы к расположенным в различных районах Греции захоронениям советских военнослужащих и могилам участников Великой Отечественной войны.

Российские дипломаты передали поздравления с Днем Победы от имени президента Российской Федерации Владимира Путина проживающим в Греции ветеранам Константину Канаки, Наталье Аманатиди, Вере Ломакиной и Екатерине Лобановой, вручили памятные подарки.

С учетом ограничительных мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 акции "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Наши герои глазами людей XXI века" и другие были организованы в интернете общиной российских соотечественников и активистами-греками в заочном формате.