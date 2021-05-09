Новости

ЕС отказался продлевать контракт с AstraZenecа по поставкам вакцины 15:52
Онлайн-шествие "Бессмертного полка" стартовало в Москве 15:44
В Москве отремонтируют фасад первого дома-коммуны 15:17
Портрет деда Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк" в Донецке 15:10
Военные Парады Победы в российских городах показали из космоса 15:08
В Греции прошли памятные мероприятия в честь Дня Победы 15:03
В Татарстане при падении легкомоторного самолета погибли два человека 15:02
Дрону "Альтиус" повысят ударную мощь 14:33
Салюков: Путин, Шойгу и ветераны высоко оценили Парад Победы в Москве 14:29
Евгений Попов: Память о военных корреспондентах должна жить 14:25
Нацистское приветствие в Киеве признали "мелким хулиганством" 14:19
В Минобрнауки создали Стену памяти героев 14:00
Дмитрий Чернышенко отметил вклад советских ученых в приближение Победы 13:43
Болгария присоединилась к празднованию Дня Победы 12:53
"Стена Победы" появилась в Москве 12:52
Мурашко рассказал о большом интересе к вакцине "Спутник Лайт" 12:30
Россия получила для исследований индийский штамм коронавируса 12:19
Пилот "Формулы-1" Мазепин изменил дизайн шлема в честь Дня Победы 12:09
В Братиславе зажгли Вечный огонь на военно-мемориальном комплексе 11:57
В Сербии напомнили о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне 11:48
Умерла актриса из "Санта-Барбары" Тони Китэйн 11:33
Оперштаб: Еще 2134 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:24
В Петербурге четыре тысячи военных приняли участие в Параде Победы 11:20
В Минтруде оценили возможность сохранения длинных майских праздников 11:07
Минпросвещения начало проверку программ обучения истории 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Что посмотреть в День Победы
Что посмотреть в День Победы
Стихи и письма о любви, войне, разлуке, ожидании... И снова - о любви
Стихи и письма о любви, войне, разлуке, ожидании... И снова - о любви
09.05.2021 15:03
Рубрика: В мире

В Греции прошли памятные мероприятия в честь Дня Победы

Текст: Денис Кабанов (Афины)

В Греции прошли памятные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в посольстве России в Афинах.

Фото: Александр Гацак
Болгария присоединилась к празднованию Дня Победы

В День Победы посол России в Греции Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько возложили в афинском районе Каллифея венок к Памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941-1944 годах. Сотрудники посольства, военного атташата и генерального консульства в Салониках также возложили венки и цветы к расположенным в различных районах Греции захоронениям советских военнослужащих и могилам участников Великой Отечественной войны.

Российские дипломаты передали поздравления с Днем Победы от имени президента Российской Федерации Владимира Путина проживающим в Греции ветеранам Константину Канаки, Наталье Аманатиди, Вере Ломакиной и Екатерине Лобановой, вручили памятные подарки.

С учетом ограничительных мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 акции "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Наши герои глазами людей XXI века" и другие были организованы в интернете общиной российских соотечественников и активистами-греками в заочном формате.

В мире Европа Греция День Победы

Главное сегодня

Песков объяснил слова Путина о "недобитых карателях"
В России стартовало онлайн-шествие "Бессмертного полка"
Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
В Минтруде оценили возможность сохранения длинных майских праздников
Лукашенко подписал декрет о защите конституционного строя
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия